https://uz.sputniknews.ru/20220203/uzbekistan-vnedrit-mejdunarodnye-printsipy-v-organizatsiyu-bezopasnosti-stroiteley-22528141.html

Узбекистан внедрит международные принципы в организацию безопасности строителей

Узбекистан внедрит международные принципы в организацию безопасности строителей

Теперь документ направят на подпись президенту страны Шавкату Мирзиееву.

2022-02-03T17:27+0500

2022-02-03T17:27+0500

2022-02-03T17:27+0500

общество

строители

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 3 фев — Sputnik. Сенаторы одобрили закон Узбекистана о ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ) о безопасности и гигиене труда в строительстве, говорится на сайте Верхней палаты парламента.Теперь документ направят на подпись президенту страны Шавкату Мирзиееву.Конвенция была принята 75-й сессией Генеральной конференции МОТ 20 июля 1988 года.Документ предусматривает дополнительные гарантии безопасности для строителей и демонстрирует, таким образом, приверженность Узбекистана основным принципам и стандартам обеспечения гарантий прав трудящихся.Напомним, несколько дней назад Узбекистан присоединился еще к одному международному соглашению — об информационном взаимодействии стран СНГ в обеспечении транспортной безопасности.К настоящему времени страна ратифицировала 17 конвенций МОТ, в том числе восемь основных. Весной 2017 года в Узбекистане была создана межведомственная комиссия по реализации ратифицированных конвенций МОТ, а также изучению целесообразности присоединения к еще десяти конвенциям.Читайте также:Узбекистанцы пока не могут находиться в России 15 дней без регистрации — разъяснения МИД >>Узбекистанские рабочие построят космодром в России >>

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строители, узбекистан