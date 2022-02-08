https://uz.sputniknews.ru/20220208/vo-vnutrennem-turizme-uzbekistana-poyavilos-novoe-napravlenie-22599964.html
Во внутреннем туризме Узбекистана появилось новое направление
Во внутреннем туризме Узбекистана появилось новое направление
Какие регионы "связал" поезд, впервые преодолевший 4000 километров?
2022-02-08T18:09+0500
2022-02-08T18:09+0500
2022-02-08T18:09+0500
поезд
туризм
туризм
узбекистан
направление
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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане появился новый маршрут поездов дальнего следования: "Кунгират - Наманган - Андижан - Кунгират". В целом поезд преодолевает почти четыре тысячи километров, и он уже совершил свой первый рейс, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. Пассажиры, живущие в Кунгирате, смогут посетить города Ходжейли, Нукус, Учкудук, Навои, Самарканд, Джизак, Гулистан, Ташкент, Наманган, Андижан. А из Андижана можно будет поехать обратно в Кунгират. Новое транспортное сообщение соединит целых восемь регионов Узбекистана. Населению, проживающему в Каракалпакстане, станут доступны поездки в Ферганскую долину, а также из долины и других городов и районов республики в Аральский регион. Запуск нового направления создаст большие возможности для развития внутреннего туризма в стране, считают в Минтрансе. Кроме того, на железнодорожных вокзалах Кунгирата, Ходжейли, Учкудука и Намангана благодаря маршруту появятся новые рабочие места, отмечают в ведомстве. По расписанию, поезд будет отправляться из Кунгирата по субботам, а из Андижана по воскресеньям. В будущем "Узбекистон темир йуллари" планирует увеличить количество поездов по данному маршруту в зависимости от потребностей пассажиров, уточнили в пресс-службе.Читайте также:В Узбекистан пошел первый контейнерный поезд из КитаяУзбекистан и Россия создали СП для увеличения грузоперевозок
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поезд, туризм, узбекистан, направление
Во внутреннем туризме Узбекистана появилось новое направление
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Новый поезд дальнего следования свяжет восемь регионов страны и будет влиять на развитие внутреннего туризма, считают в Минтрансе.
ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане появился новый маршрут поездов дальнего следования: "Кунгират - Наманган - Андижан - Кунгират".
В целом поезд преодолевает почти четыре тысячи километров, и он уже совершил свой первый рейс, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Пассажиры, живущие в Кунгирате, смогут посетить города Ходжейли, Нукус, Учкудук, Навои, Самарканд, Джизак, Гулистан, Ташкент, Наманган, Андижан. А из Андижана можно будет поехать обратно в Кунгират.
Новое транспортное сообщение соединит целых восемь регионов Узбекистана. Населению, проживающему в Каракалпакстане, станут доступны поездки в Ферганскую долину, а также из долины и других городов и районов республики в Аральский регион.
Запуск нового направления создаст большие возможности для развития внутреннего туризма в стране, считают в Минтрансе. Кроме того, на железнодорожных вокзалах Кунгирата, Ходжейли, Учкудука и Намангана благодаря маршруту появятся новые рабочие места, отмечают в ведомстве.
По расписанию, поезд будет отправляться из Кунгирата по субботам, а из Андижана по воскресеньям.
В будущем "Узбекистон темир йуллари" планирует увеличить количество поездов по данному маршруту в зависимости от потребностей пассажиров, уточнили в пресс-службе.