https://uz.sputniknews.ru/20220208/vo-vnutrennem-turizme-uzbekistana-poyavilos-novoe-napravlenie-22599964.html

Во внутреннем туризме Узбекистана появилось новое направление

Во внутреннем туризме Узбекистана появилось новое направление

Какие регионы "связал" поезд, впервые преодолевший 4000 километров?

2022-02-08T18:09+0500

2022-02-08T18:09+0500

2022-02-08T18:09+0500

поезд

туризм

туризм

узбекистан

направление

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ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. В Узбекистане появился новый маршрут поездов дальнего следования: "Кунгират - Наманган - Андижан - Кунгират". В целом поезд преодолевает почти четыре тысячи километров, и он уже совершил свой первый рейс, сообщает пресс-служба Министерства транспорта. Пассажиры, живущие в Кунгирате, смогут посетить города Ходжейли, Нукус, Учкудук, Навои, Самарканд, Джизак, Гулистан, Ташкент, Наманган, Андижан. А из Андижана можно будет поехать обратно в Кунгират. Новое транспортное сообщение соединит целых восемь регионов Узбекистана. Населению, проживающему в Каракалпакстане, станут доступны поездки в Ферганскую долину, а также из долины и других городов и районов республики в Аральский регион. Запуск нового направления создаст большие возможности для развития внутреннего туризма в стране, считают в Минтрансе. Кроме того, на железнодорожных вокзалах Кунгирата, Ходжейли, Учкудука и Намангана благодаря маршруту появятся новые рабочие места, отмечают в ведомстве. По расписанию, поезд будет отправляться из Кунгирата по субботам, а из Андижана по воскресеньям. В будущем "Узбекистон темир йуллари" планирует увеличить количество поездов по данному маршруту в зависимости от потребностей пассажиров, уточнили в пресс-службе.Читайте также:В Узбекистан пошел первый контейнерный поезд из КитаяУзбекистан и Россия создали СП для увеличения грузоперевозок

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поезд, туризм, узбекистан, направление