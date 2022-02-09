Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20220209/maryam-tillaeva-podelilas-foto-so-svoey-mamoy-22638071.html
Марьям Тиллаева поделилась фото со своей мамой
Марьям Тиллаева поделилась фото со своей мамой
Какие объекты в Ташкенте посещает Марьям Тиллаева и с кем она проводит время - фото.
2022-02-09T18:05+0500
2022-02-09T18:10+0500
это интересно
внуки президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/09/22638004_0:286:1024:862_1920x0_80_0_0_53f28dc76617a1156e398d39f1d97dc5.jpg
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тиллаева в эти дни находится в Ташкент. Девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram редкими фото со своей мамой Лолой Каримовой-Тиллаевой.Кроме того, Марьям опубликовала фото из музея Ислама Каримова, который раньше назывался Резиденцией "Оксорай" ("Белый дворец"). Здесь когда-то работал Ислам Каримов. В роскошном дворце, помимо музея, располагаются библиотека и читальный зал, научный центр и конференц-зал.Напомним, несколько дней назад стало известно, что старшая внучка первого президента Узбекистана рассталась со своим мужем — российским блогером Амираном Сардаровым спустя несколько месяцев брака. Он пожелал девушке найти свое счастье и поблагодарил "за прекрасное время".Напомним, пара поженилась в Лас-Вегасе в апреле 2021-го. Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет.Блогер тогда рассказал, что их с возлюбленной поженил Элвис Пресли и "все так быстро произошло", что он "даже ничего не успел понять".Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/09/22638004_0:190:1024:958_1920x0_80_0_0_4f567276bdab86e33bef215571a81255.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
внуки президента

Марьям Тиллаева поделилась фото со своей мамой

18:05 09.02.2022 (обновлено: 18:10 09.02.2022)
© Instagram / mashatillyМарьям Тиллаева
Марьям Тиллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2022
© Instagram / mashatilly
Подписаться на
Какие объекты в Ташкенте посещает внучка первого президента Узбекистана Марьям Тиллаева и с кем она проводит время — фото.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тиллаева в эти дни находится в Ташкент. Девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram редкими фото со своей мамой Лолой Каримовой-Тиллаевой.
© Instagram / mashatillyВнучка первого президента Узбекистана Марьям Тиллаева со своей мамой Лолой Каримовой-Тиллаевой
Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тиллаева со своей мамой Лолой Каримовой-Тиллаевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2022
Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тиллаева со своей мамой Лолой Каримовой-Тиллаевой
© Instagram / mashatilly
Кроме того, Марьям опубликовала фото из музея Ислама Каримова, который раньше назывался Резиденцией "Оксорай" ("Белый дворец"). Здесь когда-то работал Ислам Каримов. В роскошном дворце, помимо музея, располагаются библиотека и читальный зал, научный центр и конференц-зал.
© Instagram / mashatillyМарьям Тиллаева
Марьям Тиллаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.02.2022
Марьям Тиллаева
© Instagram / mashatilly
Напомним, несколько дней назад стало известно, что старшая внучка первого президента Узбекистана рассталась со своим мужем — российским блогером Амираном Сардаровым спустя несколько месяцев брака. Он пожелал девушке найти свое счастье и поблагодарил "за прекрасное время".
Напомним, пара поженилась в Лас-Вегасе в апреле 2021-го. Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет.
Блогер тогда рассказал, что их с возлюбленной поженил Элвис Пресли и "все так быстро произошло", что он "даже ничего не успел понять".

Читайте также:

Марьям Тилляева опубликовала редкое семейное фото >>
Внучки Ислама Каримова впервые за 8 лет встретились в Узбекистане — видео >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский