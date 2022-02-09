https://uz.sputniknews.ru/20220209/maryam-tillaeva-podelilas-foto-so-svoey-mamoy-22638071.html
Марьям Тиллаева поделилась фото со своей мамой
Марьям Тиллаева поделилась фото со своей мамой
Какие объекты в Ташкенте посещает Марьям Тиллаева и с кем она проводит время - фото.
2022-02-09T18:05+0500
2022-02-09T18:05+0500
2022-02-09T18:10+0500
это интересно
внуки президента
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тиллаева в эти дни находится в Ташкент. Девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram редкими фото со своей мамой Лолой Каримовой-Тиллаевой.Кроме того, Марьям опубликовала фото из музея Ислама Каримова, который раньше назывался Резиденцией "Оксорай" ("Белый дворец"). Здесь когда-то работал Ислам Каримов. В роскошном дворце, помимо музея, располагаются библиотека и читальный зал, научный центр и конференц-зал.Напомним, несколько дней назад стало известно, что старшая внучка первого президента Узбекистана рассталась со своим мужем — российским блогером Амираном Сардаровым спустя несколько месяцев брака. Он пожелал девушке найти свое счастье и поблагодарил "за прекрасное время".Напомним, пара поженилась в Лас-Вегасе в апреле 2021-го. Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет.Блогер тогда рассказал, что их с возлюбленной поженил Элвис Пресли и "все так быстро произошло", что он "даже ничего не успел понять".Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
внуки президента
Марьям Тиллаева поделилась фото со своей мамой
18:05 09.02.2022 (обновлено: 18:10 09.02.2022) Подписаться на
Какие объекты в Ташкенте посещает внучка первого президента Узбекистана Марьям Тиллаева и с кем она проводит время — фото.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. Внучка первого президента Узбекистана Марьям Тиллаева в эти дни находится в Ташкент. Девушка поделилась со своими подписчиками в Instagram редкими фото со своей мамой Лолой Каримовой-Тиллаевой.
Кроме того, Марьям опубликовала фото из музея Ислама Каримова, который раньше назывался Резиденцией "Оксорай" ("Белый дворец"). Здесь когда-то работал Ислам Каримов. В роскошном дворце, помимо музея, располагаются библиотека и читальный зал, научный центр и конференц-зал.
Напомним, несколько дней назад стало известно
, что старшая внучка первого президента Узбекистана рассталась со своим мужем — российским блогером Амираном Сардаровым спустя несколько месяцев брака. Он пожелал девушке найти свое счастье и поблагодарил "за прекрасное время".
Напомним, пара поженилась
в Лас-Вегасе в апреле 2021-го. Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет.
Блогер тогда рассказал, что их с возлюбленной поженил Элвис Пресли и "все так быстро произошло", что он "даже ничего не успел понять".
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