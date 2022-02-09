https://uz.sputniknews.ru/20220209/prezident-kazaxstana-sovershit-vizit-v-rossiyu--22633473.html
Президент Казахстана совершит визит в Россию
Президент Казахстана совершит визит в Россию
Токаев совершит визит в Россию 10-11 февраля.
2022-02-09T16:45+0500
2022-02-09T16:45+0500
2022-02-09T16:48+0500
президент
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касым-жомарт токаев
в мире
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ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. По приглашению Путина 10-11 февраля Токаев совершит рабочий визит в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг, 10 февраля в Москве президенты России и Казахстана проведут переговоры. Обсудят ситуацию в близлежащих регионах и региональные конфликты. Рассмотрят перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства.По итогам встречи главы государств сделают заявление для прессы.После переговоров с Путиным Токаев отправится в Казань. Там 11 февраля он встретится с президентом Татарстана Миннихановым и посетит некоторые крупные промышленные предприятия республики.Ранее в интервью Токаев заявил, что посетит Россию в середине февраля по приглашению Путина. Президенты подпишут "важные соглашения о сотрудничестве".Читайте также:Узбекистан и Казахстан создали совет межпарламентского сотрудничестваТокаев поставил в пример промышленные комплексы Узбекистана – видео
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Президент Казахстана совершит визит в Россию
16:45 09.02.2022 (обновлено: 16:48 09.02.2022) Подписаться на
Токаев совершит визит в Россию 10-11 февраля и посетит как минимум два города — Москву и Казань.
ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. По приглашению Путина 10-11 февраля Токаев совершит рабочий визит в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В четверг, 10 февраля в Москве президенты России и Казахстана проведут переговоры. Обсудят ситуацию в близлежащих регионах и региональные конфликты. Рассмотрят перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства.
По итогам встречи главы государств сделают заявление для прессы.
После переговоров с Путиным Токаев отправится в Казань. Там 11 февраля он встретится с президентом Татарстана Миннихановым и посетит некоторые крупные промышленные предприятия республики.
Ранее в интервью Токаев заявил, что посетит Россию в середине февраля по приглашению Путина. Президенты подпишут "важные соглашения о сотрудничестве".