https://uz.sputniknews.ru/20220209/prezident-kazaxstana-sovershit-vizit-v-rossiyu--22633473.html

Президент Казахстана совершит визит в Россию

Президент Казахстана совершит визит в Россию

Токаев совершит визит в Россию 10-11 февраля.

2022-02-09T16:45+0500

2022-02-09T16:45+0500

2022-02-09T16:48+0500

президент

казахстан

визит

касым-жомарт токаев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/1114/68/11146809_0:230:2823:1818_1920x0_80_0_0_8e164c28749752cce1067d8d54b5863c.jpg

ТАШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. По приглашению Путина 10-11 февраля Токаев совершит рабочий визит в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В четверг, 10 февраля в Москве президенты России и Казахстана проведут переговоры. Обсудят ситуацию в близлежащих регионах и региональные конфликты. Рассмотрят перспективы развития многопланового казахстанско-российского стратегического партнерства.По итогам встречи главы государств сделают заявление для прессы.После переговоров с Путиным Токаев отправится в Казань. Там 11 февраля он встретится с президентом Татарстана Миннихановым и посетит некоторые крупные промышленные предприятия республики.Ранее в интервью Токаев заявил, что посетит Россию в середине февраля по приглашению Путина. Президенты подпишут "важные соглашения о сотрудничестве".Читайте также:Узбекистан и Казахстан создали совет межпарламентского сотрудничестваТокаев поставил в пример промышленные комплексы Узбекистана – видео

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

президент, казахстан, визит, касым-жомарт токаев