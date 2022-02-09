https://uz.sputniknews.ru/20220209/v-tashkente-gotovyatsya-k-pervomu-mejdunarodnomu-investitsionnomu-forumu-22624938.html
В Ташкенте готовятся к первому международному инвестиционному форуму
В Ташкенте готовятся к первому международному инвестиционному форуму
О чем будут говорить участники первого инвестфорума в Ташкенте и какова конечная цель его проведения – читайте в материале. 09.02.2022, Sputnik Узбекистан
2022-02-09T12:21+0500
2022-02-09T12:21+0500
2022-02-09T12:35+0500
экономика
форум
инвестиции
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана анонсировали проведение первого ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ). Мероприятие намечено на 24–26 марта 2022 года.По словам организаторов, на площадке ТМИФ участники обсудят и реализуют стратегические инициативы, а также продемонстрируют инвестиционные возможности Узбекистана международному бизнес-сообществу.Главная цель предстоящего форума – это привлечение крупных зарубежных компаний, инвесторов и партнеров по развитию к расширению деятельности отечественных компаний и реализации перспективных проектов, инициатив и программ в Узбекистане.Желающие принять участие в мероприятии могут зарегистрироваться на сайте www.iift.uz.Напомним, в ноябре прошлого года в Ташкенте состоялся II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.А недавно стало известно, что по итогам прошлого года Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).Читайте также:Как связаны экономики Узбекистана и России: важное >>Российские "Сбер" и Strategy Partners начнут сотрудничать с Узтекстильпром >>
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форум, инвестиции
В Ташкенте готовятся к первому международному инвестиционному форуму
12:21 09.02.2022 (обновлено: 12:35 09.02.2022) Подписаться на
О чем будут говорить участники первого инвестфорума в Ташкенте и какова конечная цель его проведения – читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik
. В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана анонсировали
проведение первого ташкентского международного инвестиционного форума (ТМИФ). Мероприятие намечено на 24–26 марта 2022 года.
По словам организаторов, на площадке ТМИФ участники обсудят и реализуют стратегические инициативы, а также продемонстрируют инвестиционные возможности Узбекистана международному бизнес-сообществу.
Главная цель предстоящего форума – это привлечение крупных зарубежных компаний, инвесторов и партнеров по развитию к расширению деятельности отечественных компаний и реализации перспективных проектов, инициатив и программ в Узбекистане.
Желающие принять участие в мероприятии могут зарегистрироваться на сайте www.iift.uz.
Напомним, в ноябре прошлого года в Ташкенте состоялся
II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.
На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.
А недавно стало известно, что по итогам прошлого года Россия сменила
Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.
Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).
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