https://uz.sputniknews.ru/20220210/itogi-goda-skolko-strane-prines-eksport-chereshni-22656577.html

Итоги года: сколько стране принес экспорт черешни

Итоги года: сколько стране принес экспорт черешни

Сколько тонн черешни отправил Узбекистане в России в прошлом году. В комитете по статистике озвучили актуальные данные.

2022-02-10T17:00+0500

2022-02-10T17:00+0500

2022-02-10T17:00+0500

экономика

экспорт

черешня

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ТАШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. В 2021 году Узбекистан экспортировал черешню в 18 государств на сумму почти 85 млн сумов. Всего республика отправила на продажу более 60 тысяч тонн ягод, сообщает Государственный комитет статистики (Госкомстат).По сравнению с 2020 годом экспорт черешни вырос на 29,5 тысяч тонн, отмечают в ведомстве. Активнее всего узбекистанскую продукцию закупали страны-соседи: первое место занимает Казахстан, за год импортировавший 27,5 тысяч тонн черешни из Узбекистана. На втором месте Россия с показателем 24,7 тысяч тонн за год. За ней следует Кыргызстан — 6,8 тысяч тонн.Черешня — один из основных сезонных продуктов, которые Узбекистан поставляет в Россию. На данный момент продовольственными поставками между странами занимается "Агроэкспресс" — специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов агропромышленного комплекса в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных поездов.Соглашение о реализации данного сервиса было подписано в июне прошлого года с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers.Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" обеспечивает максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в России не более чем за пять дней.Читайте также:

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экспорт, черешня