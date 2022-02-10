https://uz.sputniknews.ru/20220210/shavkat-mirziyoev-uletel-v-samarkand--tseli-22645602.html

Шавкат Мирзиёев улетел в Самарканд – цели

Шавкат Мирзиёев улетел в Самарканд – цели

С какой целью глава государства отправился в Самарканд сегодня утром – читайте в материале.

2022-02-10T11:30+0500

2022-02-10T11:30+0500

2022-02-10T11:41+0500

политика

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев отправился в Самаркандскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщили в его пресс-службе.Глава государства планирует ознакомиться с результатами работы по повышению благосостояния населения. Его проинформируют также о ходе строительства новых сооружений.Напомним, в конце прошлого года президент в ходе очередного видеоселектора назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане. При этом он задался вопросами – Почему власти выделяют деньги на строительство квартир и домов, но их все еще не хватает? Из-за чего страдает качество?Тогда Мирзиёев привел в пример Самаркандскую область, где местные власти, наоборот, ответственно подошли к вопросу строительства нового жилья.Читайте также:Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос >>Как будут развивать Каракалпакстан – подробности >>

самаркандская область

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самаркандская область