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https://uz.sputniknews.ru/20220210/shavkat-mirziyoev-uletel-v-samarkand--tseli-22645602.html
Шавкат Мирзиёев улетел в Самарканд – цели
Шавкат Мирзиёев улетел в Самарканд – цели
С какой целью глава государства отправился в Самарканд сегодня утром – читайте в материале.
2022-02-10T11:30+0500
2022-02-10T11:41+0500
политика
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев отправился в Самаркандскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщили в его пресс-службе.Глава государства планирует ознакомиться с результатами работы по повышению благосостояния населения. Его проинформируют также о ходе строительства новых сооружений.Напомним, в конце прошлого года президент в ходе очередного видеоселектора назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане. При этом он задался вопросами – Почему власти выделяют деньги на строительство квартир и домов, но их все еще не хватает? Из-за чего страдает качество?Тогда Мирзиёев привел в пример Самаркандскую область, где местные власти, наоборот, ответственно подошли к вопросу строительства нового жилья.Читайте также:Малообеспеченным семьям просубсидируют ипотечный взнос &gt;&gt;Как будут развивать Каракалпакстан – подробности &gt;&gt;
самаркандская область
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самаркандская область

Шавкат Мирзиёев улетел в Самарканд – цели

11:30 10.02.2022 (обновлено: 11:41 10.02.2022)
© Фото: официальный сайт президента республики УзбекистанШавкат Мирзиёев отбыл в самарканд
Шавкат Мирзиёев отбыл в самарканд - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.02.2022
© Фото: официальный сайт президента республики Узбекистан
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С какой целью глава государства отправился в Самарканд сегодня утром – читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 10 фев – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев отправился в Самаркандскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщили в его пресс-службе.
Глава государства планирует ознакомиться с результатами работы по повышению благосостояния населения. Его проинформируют также о ходе строительства новых сооружений.
Напомним, в конце прошлого года президент в ходе очередного видеоселектора назвал основные проблемы с жильем в Узбекистане. При этом он задался вопросами – Почему власти выделяют деньги на строительство квартир и домов, но их все еще не хватает? Из-за чего страдает качество?
Тогда Мирзиёев привел в пример Самаркандскую область, где местные власти, наоборот, ответственно подошли к вопросу строительства нового жилья.

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