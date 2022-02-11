https://uz.sputniknews.ru/20220211/v-uzbekistane-poyavitsya-bezopasnyy-internet-dlya-detey-22666438.html

Власти обезопасят Интернет для детей

Власти обезопасят Интернет для детей

Власти придумали, как создать "безопасную Всемирную паутину" для подрастающего поколения. Подробнее об этом — в обзоре.

2022-02-11T09:41+0500

2022-02-11T09:41+0500

2022-02-11T10:25+0500

общество

дети

насилие

интернет

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ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Узбекистане появится национальный онлайн-центр безопасного Интернета.В нем будут публиковать информацию по защите детей от насилия в виртуальном пространстве. Операторы центра в круглосуточном режиме смогут предоставить детям и родителям совет или поддержку, как обезопасить себя от угроз в глобальной сети. С этой целью также будет запущен специальный Telegram-бот.Онлайн-центр создаст детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вместе с Центром кибербезопасности МВД Узбекистана, сообщил РИА Новости глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде.Ранее власти Узбекистана рассказали, насколько граждане обеспечены мобильным интернетом. В последние годы число интернет-пользователей растет, однако до сих пор существует разрыв между городом и селом. Что с этим делать — читайте в материале.Читайте также:

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дети, насилие, интернет