https://uz.sputniknews.ru/20220211/v-uzbekistane-poyavitsya-bezopasnyy-internet-dlya-detey-22666438.html
Власти обезопасят Интернет для детей
Власти обезопасят Интернет для детей
Власти придумали, как создать "безопасную Всемирную паутину" для подрастающего поколения. Подробнее об этом — в обзоре.
2022-02-11T09:41+0500
2022-02-11T09:41+0500
2022-02-11T10:25+0500
общество
дети
насилие
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0b/22666410_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_35ec8921a9d0a0752f69052345106862.jpg
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Узбекистане появится национальный онлайн-центр безопасного Интернета.В нем будут публиковать информацию по защите детей от насилия в виртуальном пространстве. Операторы центра в круглосуточном режиме смогут предоставить детям и родителям совет или поддержку, как обезопасить себя от угроз в глобальной сети. С этой целью также будет запущен специальный Telegram-бот.Онлайн-центр создаст детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вместе с Центром кибербезопасности МВД Узбекистана, сообщил РИА Новости глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде.Ранее власти Узбекистана рассказали, насколько граждане обеспечены мобильным интернетом. В последние годы число интернет-пользователей растет, однако до сих пор существует разрыв между городом и селом. Что с этим делать — читайте в материале.Читайте также:
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0b/22666410_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_2fcbe8091d8fb6ddb6368504b810c402.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
дети, насилие, интернет
Власти обезопасят Интернет для детей
09:41 11.02.2022 (обновлено: 10:25 11.02.2022) Подписаться на
Власти придумали, как защитить подрастающее поколение от насилия во Всемирной паутине. Подробнее об этом — в обзоре.
ТАШКЕНТ, 11 фев — Sputnik. В Узбекистане появится национальный онлайн-центр безопасного Интернета.
В нем будут публиковать информацию по защите детей от насилия в виртуальном пространстве.
Операторы центра в круглосуточном режиме смогут предоставить детям и родителям совет или поддержку, как обезопасить себя от угроз в глобальной сети. С этой целью также будет запущен специальный Telegram-бот.
Онлайн-центр создаст детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вместе с Центром кибербезопасности МВД Узбекистана, сообщил РИА Новости
глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде.
"К сожалению, при всех преимуществах Интернет также связан с онлайн-злоупотреблениями, эксплуатацией и распространением ложной информации. Поэтому лучший способ борьбы с насилием, как в Интернете, так и в реальной жизни — это применение системного подхода в решении таких вопросов", — отметил Мамедзаде.
Ранее власти Узбекистана рассказали, насколько граждане обеспечены мобильным интернетом.
В последние годы число интернет-пользователей растет, однако до сих пор существует разрыв между городом и селом. Что с этим делать — читайте в материале
.