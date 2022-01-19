https://uz.sputniknews.ru/20220119/stalo-izvestno-skolko-naselennyx-punktov-oxvacheny-mobilnym-internetom-22280311.html

Стало известно, сколько населенных пунктов охвачены мобильным интернетом

Стало известно, сколько населенных пунктов охвачены мобильным интернетом

Тариф для операторов и провайдеров за интернет-услуги снизился на 42,9%. Сегодня он составляет 30 тысяч сумов за 1 Мбит./с.

2022-01-19T18:21+0500

2022-01-19T18:21+0500

2022-01-19T18:38+0500

общество

мобильный интернет

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ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане за год проложено 50 тысяч км оптоволоконных линий. Их общая протяженность превысила 122 тысячи километров, в результате около 67% населенных пунктов получили доступ к высокоскоростной связи. Об этом рассказал на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) заместитель генерального директора АК "Ўзбектелеком" Алишер Зуфаров.Кроме того, в республике дополнительно установили 902 базовые станции для предоставления услуг мобильной связи. Теперь их общее количество по всей стране составляет 19 233.Всегда на связи: сколько импортных смартфонов ввезли в Узбекистан >>В настоящее время 95% населенных пунктов охвачены мобильным интернетом, 54% домохозяйств подключены к высокоскоростному интернету.Запуск в мае месяце прошлого года второй очереди проекта СП Global Optical Communication Uzbekistan на территории СЭЗ Джизак позволил достичь годовой мощности производства оптико-волоконных кабелей до 50 тысяч км.Общая пропускная способность международных каналов связи составила 1 800 Гбит/с.Помимо этого, снижен тариф для операторов и провайдеров за интернет-услуги на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сегодня он составляет 30 тысяч сумов за 1 Мбит./с.В Узбекистане ускорился Интернет >>Компания модернизировала действующие и открыла 42 новых локальных офиса продаж и обслуживания, а также 514 дилерских центров в регионах страны.Наряду с этим расширился охват высокоскоростным Интернетом социальных объектов страны. В частности, его получили 80% районных сходов, общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и медучреждений.Согласно данным Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, определены следующие целевые показатели по развитию телекоммуникационной инфраструктуры:Ранее на брифинге в АИМК руководитель пресс-службы министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов заявил, что в Узбекистане число интернет-пользователей превысило 27,2 миллиона человек. Мобильной сетью при этом пользуются 25,3 миллиона сограждан.

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