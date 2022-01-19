Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220119/stalo-izvestno-skolko-naselennyx-punktov-oxvacheny-mobilnym-internetom-22280311.html
Стало известно, сколько населенных пунктов охвачены мобильным интернетом
Стало известно, сколько населенных пунктов охвачены мобильным интернетом
Тариф для операторов и провайдеров за интернет-услуги снизился на 42,9%. Сегодня он составляет 30 тысяч сумов за 1 Мбит./с.
2022-01-19T18:21+0500
2022-01-19T18:38+0500
общество
мобильный интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/03/21207321_0:41:803:493_1920x0_80_0_0_079b906ab9c1c960d8c8293e3ba00af9.jpg
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане за год проложено 50 тысяч км оптоволоконных линий. Их общая протяженность превысила 122 тысячи километров, в результате около 67% населенных пунктов получили доступ к высокоскоростной связи. Об этом рассказал на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) заместитель генерального директора АК "Ўзбектелеком" Алишер Зуфаров.Кроме того, в республике дополнительно установили 902 базовые станции для предоставления услуг мобильной связи. Теперь их общее количество по всей стране составляет 19 233.Всегда на связи: сколько импортных смартфонов ввезли в Узбекистан &gt;&gt;В настоящее время 95% населенных пунктов охвачены мобильным интернетом, 54% домохозяйств подключены к высокоскоростному интернету.Запуск в мае месяце прошлого года второй очереди проекта СП Global Optical Communication Uzbekistan на территории СЭЗ Джизак позволил достичь годовой мощности производства оптико-волоконных кабелей до 50 тысяч км.Общая пропускная способность международных каналов связи составила 1 800 Гбит/с.Помимо этого, снижен тариф для операторов и провайдеров за интернет-услуги на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сегодня он составляет 30 тысяч сумов за 1 Мбит./с.В Узбекистане ускорился Интернет &gt;&gt;Компания модернизировала действующие и открыла 42 новых локальных офиса продаж и обслуживания, а также 514 дилерских центров в регионах страны.Наряду с этим расширился охват высокоскоростным Интернетом социальных объектов страны. В частности, его получили 80% районных сходов, общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и медучреждений.Согласно данным Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, определены следующие целевые показатели по развитию телекоммуникационной инфраструктуры:Ранее на брифинге в АИМК руководитель пресс-службы министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов заявил, что в Узбекистане число интернет-пользователей превысило 27,2 миллиона человек. Мобильной сетью при этом пользуются 25,3 миллиона сограждан.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0b/03/21207321_46:0:758:534_1920x0_80_0_0_5f544d408d3c6b51ab5d1ecd4321f930.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
мобильный интернет

Стало известно, сколько населенных пунктов охвачены мобильным интернетом

18:21 19.01.2022 (обновлено: 18:38 19.01.2022)
© Sputnik / Максим БлиновЖенщина держит телефон в руках.
Женщина держит телефон в руках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.01.2022
© Sputnik / Максим Блинов
Подписаться на
Тариф для операторов и провайдеров за интернет-услуги снизился на 42,9%. Сегодня он составляет 30 тысяч сумов за 1 Мбит./с.
ТАШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. В Узбекистане за год проложено 50 тысяч км оптоволоконных линий. Их общая протяженность превысила 122 тысячи километров, в результате около 67% населенных пунктов получили доступ к высокоскоростной связи. Об этом рассказал на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) заместитель генерального директора АК "Ўзбектелеком" Алишер Зуфаров.
Кроме того, в республике дополнительно установили 902 базовые станции для предоставления услуг мобильной связи. Теперь их общее количество по всей стране составляет 19 233.
Всегда на связи: сколько импортных смартфонов ввезли в Узбекистан >>
В настоящее время 95% населенных пунктов охвачены мобильным интернетом, 54% домохозяйств подключены к высокоскоростному интернету.
Запуск в мае месяце прошлого года второй очереди проекта СП Global Optical Communication Uzbekistan на территории СЭЗ Джизак позволил достичь годовой мощности производства оптико-волоконных кабелей до 50 тысяч км.
Общая пропускная способность международных каналов связи составила 1 800 Гбит/с.
Помимо этого, снижен тариф для операторов и провайдеров за интернет-услуги на 42,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сегодня он составляет 30 тысяч сумов за 1 Мбит./с.
В Узбекистане ускорился Интернет >>
Компания модернизировала действующие и открыла 42 новых локальных офиса продаж и обслуживания, а также 514 дилерских центров в регионах страны.
Наряду с этим расширился охват высокоскоростным Интернетом социальных объектов страны. В частности, его получили 80% районных сходов, общеобразовательных школ, дошкольных учреждений и медучреждений.
Согласно данным Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций, определены следующие целевые показатели по развитию телекоммуникационной инфраструктуры:
Повышена пропускная способность международных каналов в 3,5 раза;
Расширена сеть передачи данных за счет строительства 150 тысяч километров оптовоколонных линий связи;
Обеспечен охват мобильной связью дорого международного и государственного значения;
Подключено не менее 80% домохозяйств к широкополосной интернет-связи через обеспечение всех населенных пунктов оптоволоконной связью.
Ранее на брифинге в АИМК руководитель пресс-службы министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Ахматов заявил, что в Узбекистане число интернет-пользователей превысило 27,2 миллиона человек. Мобильной сетью при этом пользуются 25,3 миллиона сограждан.
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:26Медведев: теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности России
19:51Узбекских производителей обязали перейти на госязык
19:02В Узбекистан из России экстрадировали еще одного экстремиста
18:45Главврач клиники "Зангиота-1" рассказал о симптомах пациентов с COVID
18:21Стало известно, сколько населенных пунктов охвачены мобильным интернетом
17:50Певица Озода показала люксовый подарок якобы от президента России — видео
17:07Гражданке Узбекистана грозит срок за откушенное ухо соседки
16:53В некоторых аптеках начали продавать экспресс-тесты на коронавирус
16:40Актриса Камила Гимандинова прыгнула со скалы — видео
16:26Узбекистан меняет валюту на золото
16:04Как Туркменистан и Узбекистан намерены увеличивать товарооборот
15:58Новые установки на ТЭС сэкономят 2,4 млрд кубометров газа в год
15:52“Этот вирус вызовет политическую патологию” — Алиханов
14:57Это халтура: Саида Мирзиёева оценила современное узбекское кино
14:57Между Наманганом и Уфой появятся регулярные авиарейсы
14:51Названо количество студентов из Узбекистана в российских вузах
14:31Футбольная академия еще одного европейского клуба появится в Узбекистане
14:04Суд вынес новое решение по делу Юлдуз Усмановой и песни Xasta bo'lma
13:48Узбекистан обогнал США и Китай по рейтингу свободы торговли
13:27Сердюков: ОДКБ завершила миротворческую миссию в Казахстане — видео