https://uz.sputniknews.ru/20220213/kogda-uzbekistan-i-kazaxstan-vozobnovyat-jd-passajiroperevozki--obsujdeny-perspektivy-22703482.html
Когда Узбекистан и Казахстан возобновят ж/д пассажироперевозки – обсуждены перспективы
Когда Узбекистан и Казахстан возобновят ж/д пассажироперевозки – обсуждены перспективы
На встрече обсудили инфраструктурные проекты высокоскоростной железной дороги "Туркестан – Шымкент – Ташкент" и транспортного коридора "Учкудук – Кызылорда".
2022-02-13T10:30+0500
2022-02-13T10:30+0500
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Казахстана намерены ускорить процесс возобновления железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса COVID-19. Такое заключение озвучили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана по итогам очередного заседания профильной узбекско-казахстанской рабочей группы.В частности, специалисты рассмотрели инфраструктурные проекты высокоскоростной железной дороги "Туркестан – Шымкент – Ташкент" и транспортного коридора "Учкудук – Кызылорда". Отдельно обсудили и вопрос внедрения новых маршрутов в обслуживании воздушного движения по территориям двух республик.Напомним, пассажирское транспортное сообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, в сентябре 2020 года между Узбекистаном и Казахстаном возобновилось авиасообщение, а в мае 2021 Ташкент обратился к Нур-Султану с предложением о начале поэтапного восстановления международных железнодорожных рейсов.Читайте также:Мирзиёев призвал ЕАЭС полностью восстановить пассажирское авиа- и ж/д сообщение >>Ташкент направил обращение в РФ и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения >>
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пассажиры, перевозки, казахстан, узбекистан
Когда Узбекистан и Казахстан возобновят ж/д пассажироперевозки – обсуждены перспективы
10:30 13.02.2022 (обновлено: 12:10 13.02.2022) Подписаться на
На встрече обсудили инфраструктурные проекты высокоскоростной железной дороги "Туркестан – Шымкент – Ташкент" и транспортного коридора "Учкудук – Кызылорда".
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik.
Власти Узбекистана и Казахстана намерены ускорить процесс возобновления железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса COVID-19. Такое заключение озвучили
в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана по итогам очередного заседания профильной узбекско-казахстанской рабочей группы.
"Стороны подтвердили важность смягчения эпидемиологических требований и ускорения процессов возобновления пассажирских перевозок наземным транспортом", — говорится в сообщении ведомства.
В частности, специалисты рассмотрели инфраструктурные проекты высокоскоростной железной дороги "Туркестан – Шымкент – Ташкент" и транспортного коридора "Учкудук – Кызылорда".
Отдельно обсудили и вопрос внедрения новых маршрутов в обслуживании воздушного движения по территориям двух республик.
Напомним, пассажирское транспортное сообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, в сентябре 2020 года между Узбекистаном и Казахстаном возобновилось авиасообщение, а в мае 2021 Ташкент обратился к Нур-Султану с предложением о начале поэтапного восстановления международных железнодорожных рейсов.
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