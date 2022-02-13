https://uz.sputniknews.ru/20220213/kogda-uzbekistan-i-kazaxstan-vozobnovyat-jd-passajiroperevozki--obsujdeny-perspektivy-22703482.html

Когда Узбекистан и Казахстан возобновят ж/д пассажироперевозки – обсуждены перспективы

Когда Узбекистан и Казахстан возобновят ж/д пассажироперевозки – обсуждены перспективы

На встрече обсудили инфраструктурные проекты высокоскоростной железной дороги "Туркестан – Шымкент – Ташкент" и транспортного коридора "Учкудук – Кызылорда".

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общество

пассажиры

перевозки

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Власти Узбекистана и Казахстана намерены ускорить процесс возобновления железнодорожных и автобусных пассажирских перевозок, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса COVID-19. Такое заключение озвучили в пресс-службе Министерства транспорта Узбекистана по итогам очередного заседания профильной узбекско-казахстанской рабочей группы.В частности, специалисты рассмотрели инфраструктурные проекты высокоскоростной железной дороги "Туркестан – Шымкент – Ташкент" и транспортного коридора "Учкудук – Кызылорда". Отдельно обсудили и вопрос внедрения новых маршрутов в обслуживании воздушного движения по территориям двух республик.Напомним, пассажирское транспортное сообщение между странами было приостановлено в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, в сентябре 2020 года между Узбекистаном и Казахстаном возобновилось авиасообщение, а в мае 2021 Ташкент обратился к Нур-Султану с предложением о начале поэтапного восстановления международных железнодорожных рейсов.Читайте также:Мирзиёев призвал ЕАЭС полностью восстановить пассажирское авиа- и ж/д сообщение >>Ташкент направил обращение в РФ и Казахстан для возобновления железнодорожного сообщения >>

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пассажиры, перевозки, казахстан, узбекистан