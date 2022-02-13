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Шавкат Мирзиёев анонсировал реформы в автопромышленности
Шавкат Мирзиёев анонсировал реформы в автопромышленности
Президент заявил, что в сфере автомобилестроения назрело множество вопросов, которые требуют решения.
2022-02-13T12:00+0500
2022-02-13T12:13+0500
общество
автомобили
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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Глава Узбекистана заявил о том, что проблемы в отечественной автопромышленной сфере необходимо решать безотлагательно и анонсировал "разбор полетов" на предстоящей неделе. По словам президента, многих узбекистанцев волнует, будет ли заявлено о снижении стоимости "растаможки" на ввозимые иностранные автомобили.Отдельного обсуждения требуют проблемы тех, кто заплатил вперед и не смог вовремя получить свой автомобиль.Компания UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti с 20 декабря по 1 февраля.Такое решение приняли из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах.Читайте также:Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто &gt;&gt;Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана &gt;&gt;
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автомобили

Шавкат Мирзиёев анонсировал реформы в автопромышленности

12:00 13.02.2022 (обновлено: 12:13 13.02.2022)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом на заводе ADM Jizzakh
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с технологическим процессом на заводе ADM Jizzakh - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.02.2022
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Президент заявил, что в сфере автомобилестроения назрело множество вопросов, которые требуют решения. Это произойдет на следующей неделе.
ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Глава Узбекистана заявил о том, что проблемы в отечественной автопромышленной сфере необходимо решать безотлагательно и анонсировал "разбор полетов" на предстоящей неделе.
По словам президента, многих узбекистанцев волнует, будет ли заявлено о снижении стоимости "растаможки" на ввозимые иностранные автомобили.
Отдельного обсуждения требуют проблемы тех, кто заплатил вперед и не смог вовремя получить свой автомобиль.
Компания UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti с 20 декабря по 1 февраля.
Такое решение приняли из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах.

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