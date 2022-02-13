https://uz.sputniknews.ru/20220213/shavkat-mirziyoev-anonsiroval-reformy-v-avtopromyshlennosti-22705320.html

Шавкат Мирзиёев анонсировал реформы в автопромышленности

Шавкат Мирзиёев анонсировал реформы в автопромышленности

Президент заявил, что в сфере автомобилестроения назрело множество вопросов, которые требуют решения.

2022-02-13T12:00+0500

2022-02-13T12:00+0500

2022-02-13T12:13+0500

общество

автомобили

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ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Глава Узбекистана заявил о том, что проблемы в отечественной автопромышленной сфере необходимо решать безотлагательно и анонсировал "разбор полетов" на предстоящей неделе. По словам президента, многих узбекистанцев волнует, будет ли заявлено о снижении стоимости "растаможки" на ввозимые иностранные автомобили.Отдельного обсуждения требуют проблемы тех, кто заплатил вперед и не смог вовремя получить свой автомобиль.Компания UzAuto Motors приостановила прием заявок на продажу автомобилей Nexia, Spark, Cobalt, Lacetti с 20 декабря по 1 февраля.Такое решение приняли из-за перебоев с поставками полупроводников, а также проблем с перевозками в портах и на железнодорожных маршрутах.Читайте также:Власти пересмотрят таможенные пошлины на импорт авто >>Эксперт рассказал, когда авто станут доступнее для жителей Узбекистана >>

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автомобили