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День студента в России: сколько узбекистанцев празднуют Татьянин день
День студента в России: сколько узбекистанцев празднуют Татьянин день
25 января в России отмечается День студента. Празднуют его и те, кто приехал учиться в российских вузах из Узбекистана.
2022-01-25T19:01+0500
2022-01-25T19:01+0500
2022-01-25T19:13+0500
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Свой "профессиональный праздник" - День студента - отмечают 25 января и узбекистанцы, приехавшие на учебу в Россию. Сегодня в российских вузах учатся 48,7 тысячи студентов из Узбекистана.Ранее министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщал, что квоты для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Как за последние годы менялось количество студентов из Узбекистана в российских вузах - в инфографике Sputnik Узбекистан.Читайте также:Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам >>Стало известно, кого могут принять в вузы без экзаменов >>
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мультимедиа , узбекистан, студенты, вузы, инфографика
День студента в России: сколько узбекистанцев празднуют Татьянин день
19:01 25.01.2022 (обновлено: 19:13 25.01.2022)
25 января в России отмечается День студента. Празднуют его и те, кто приехал учиться в российских вузах из Узбекистана.
Свой "профессиональный праздник" - День студента - отмечают 25 января и узбекистанцы, приехавшие на учебу в Россию. Сегодня в российских вузах учатся 48,7 тысячи студентов из Узбекистана.
Ранее министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщал
, что квоты для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.
Как за последние годы менялось количество студентов из Узбекистана в российских вузах - в инфографике Sputnik Узбекистан.
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