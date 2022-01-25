https://uz.sputniknews.ru/20220125/skolko-uzbekistantsev-uchitsya-v-rossii-22375684.html

День студента в России: сколько узбекистанцев празднуют Татьянин день

День студента в России: сколько узбекистанцев празднуют Татьянин день

25 января в России отмечается День студента. Празднуют его и те, кто приехал учиться в российских вузах из Узбекистана.

2022-01-25T19:01+0500

2022-01-25T19:01+0500

2022-01-25T19:13+0500

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Свой "профессиональный праздник" - День студента - отмечают 25 января и узбекистанцы, приехавшие на учебу в Россию. Сегодня в российских вузах учатся 48,7 тысячи студентов из Узбекистана.Ранее министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщал, что квоты для бесплатного обучения студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Как за последние годы менялось количество студентов из Узбекистана в российских вузах - в инфографике Sputnik Узбекистан.Читайте также:Россия выдаст "по упрощенке" вид на жительство всем иностранным студентам >>Стало известно, кого могут принять в вузы без экзаменов >>

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мультимедиа , узбекистан, студенты, вузы, инфографика