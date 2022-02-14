https://uz.sputniknews.ru/20220214/v-posolstve-uzbekistana-v-kieve-prizvali-sograjdan-ne-panikovat-22726341.html

В посольстве Узбекистана в Киеве призвали сограждан не паниковать

В посольстве Узбекистана в Киеве призвали сограждан не паниковать

Авиакомпании Uzbekistan airways продолжает выполнять рейсы по маршруту Киев-Ташкент в рабочем режиме.

2022-02-14T14:20+0500

2022-02-14T14:20+0500

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Узбекистанцев, находящихся в Киеве и других городах Украины, призвали не паниковать и не распространять фейки, а также поддерживать связь с дипмиссией. Об этом сообщает информационное агентство "Дуне" со ссылкой на данные посольства Узбекистана в Киеве.Отмечается, что авиакомпания Uzbekistan airways продолжает регулярно выполнять рейсы по маршруту Киев-Ташкент. При желании соотечественники могут вернуться на родину в любой момент. Тринадцатого февраля Uzbekistan airways совершила регулярный авиарейс по маршруту Ташкент–Киев–Ташкент. По данным авиакомпании, следующие рейсы в обоих направлениях по расписанию запланированы на среду и воскресенье – 16 и 20 февраля.При этом посольство Узбекистана в Киеве находится в постоянном контакте с государственными органами Украины, дипломатическим корпусом и соотечественниками.Ранее власти ряда стран призвали своих граждан покинуть Украину в интересах безопасности. Кроме того, сообщается об эвакуации из этой страны сотрудников некоторых западных дипмиссий и их семей.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Читайте также:Журналист "сцепился" с представителем Госдепа США из-за фейка о России — видео >>Эксперт: зачем США убеждают мир в "нападении" России на Украину — видео >>

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