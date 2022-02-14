https://uz.sputniknews.ru/20220214/valievu-dopustili-k-uchastiyu-v-lichnom-turnire-olimpiady-22720535.html

Валиеву допустили к участию в личном турнире Олимпиады

Валиеву допустили к участию в личном турнире Олимпиады

Сегодня стало известно, сняли ли с фигуристки обвинения в употреблении допинга.

2022-02-14T13:20+0500

2022-02-14T13:20+0500

2022-02-14T13:20+0500

зимняя олимпиада в пекине - 2022

олимпиада

турнир

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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Спортивный арбитражный суд (СAS) в воскресенье вечером рассмотрел дело российской фигуристки Камилы Валиевой. СAS отклонил апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу Валиевой. Российскую спортсменку допустили к участию в личном турнире Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз суда.В пятницу Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву. После апелляции фигуристки отстранение сняли 9 февраля. Потом МОК, WADA и Международный союз конькобежцев подали протест в Спортивный арбитражный суд, который рассмотрел дело в воскресенье вечером.До этого Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе российской сборной в командном турнире. Но церемонию награждения еще не провели. Короткая программа в индивидуальных соревнованиях у женщин на Олимпийских играх в Пекине состоится 15 февраля.Зимние Олимпийские игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.Читайте также:Скандал с Валиевой развивается: нужен ли России спорт больших достиженийТухтаев объяснил свое поражение на Олимпиаде — видео

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