https://uz.sputniknews.ru/20220215/odin-iz-stolichnyx-prospektov-rekonstruiruyut--video-22747770.html
Один из столичных проспектов реконструируют — видео
Один из столичных проспектов реконструируют — видео
Как столичные власти решили переделать проспект Алишера Навои в Ташкенте? Уже готов предварительный проект реконструкции, ознакомится с ним можно в нашем материале.
2022-02-15T14:23+0500
2022-02-15T14:23+0500
2022-02-15T14:24+0500
общество
ташкент
реконструкция
проект
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В хокимияте Ташкента предложили свое видение обновленного проспекта имени Алишера Навои. Его переделают, чтобы уменьшить пробки, сделав более удобным для водителей и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Специалисты подготовили графическое видео, на котором видно, как будут выглядеть пересечения центрального проспекта с улицей Пахтакор и с улицей Лабзак после окончания ремонтных работ.Несколько дней назад Шавкат Мирзиёев озвучил меры по улучшению дорожной ситуации в стране. В частности, он поручил пересмотреть существующие правила дорожного движения, обновить их в соответствии с современными требованиями и внести соответствующие поправки.Кардинально решено изменить и систему подготовки и переподготовки водителей.Читайте также:Узбекистанцы начнут предлагать властям свои идеи по улучшению дорог >>Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах >>
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ташкент, реконструкция, проект
Один из столичных проспектов реконструируют — видео
14:23 15.02.2022 (обновлено: 14:24 15.02.2022) Подписаться на
Как столичные власти решили переделать проспект Алишера Навои в Ташкенте? Уже готов предварительный проект реконструкции, ознакомится с ним можно в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik.
В хокимияте Ташкента предложили свое видение обновленного проспекта имени Алишера Навои. Его переделают, чтобы уменьшить пробки, сделав более удобным для водителей и пешеходов. Об этом сообщили
в пресс-службе столичного хокимията.
Специалисты подготовили графическое видео, на котором видно, как будут выглядеть пересечения центрального проспекта с улицей Пахтакор и с улицей Лабзак после окончания ремонтных работ.
Несколько дней назад Шавкат Мирзиёев озвучил
меры по улучшению дорожной ситуации в стране. В частности, он поручил пересмотреть существующие правила дорожного движения, обновить их в соответствии с современными требованиями и внести соответствующие поправки.
Кардинально решено изменить и систему подготовки и переподготовки водителей.