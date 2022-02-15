https://uz.sputniknews.ru/20220215/odin-iz-stolichnyx-prospektov-rekonstruiruyut--video-22747770.html

Один из столичных проспектов реконструируют — видео

Один из столичных проспектов реконструируют — видео

Как столичные власти решили переделать проспект Алишера Навои в Ташкенте? Уже готов предварительный проект реконструкции, ознакомится с ним можно в нашем материале.

2022-02-15T14:23+0500

2022-02-15T14:23+0500

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общество

ташкент

реконструкция

проект

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В хокимияте Ташкента предложили свое видение обновленного проспекта имени Алишера Навои. Его переделают, чтобы уменьшить пробки, сделав более удобным для водителей и пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного хокимията.Специалисты подготовили графическое видео, на котором видно, как будут выглядеть пересечения центрального проспекта с улицей Пахтакор и с улицей Лабзак после окончания ремонтных работ.Несколько дней назад Шавкат Мирзиёев озвучил меры по улучшению дорожной ситуации в стране. В частности, он поручил пересмотреть существующие правила дорожного движения, обновить их в соответствии с современными требованиями и внести соответствующие поправки.Кардинально решено изменить и систему подготовки и переподготовки водителей.Читайте также:Узбекистанцы начнут предлагать властям свои идеи по улучшению дорог >>Инспекторы ГУВД объяснили пешеходам важность соблюдения правил на дорогах >>

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ташкент, реконструкция, проект