https://uz.sputniknews.ru/20220215/park-razvlecheniy-anxor-vystavili-na-auktsion--foto-22750012.html

Парк развлечений "Анхор" выставили на аукцион — фото

Парк развлечений "Анхор" выставили на аукцион — фото

Его площадь превышает 8 га. Как выглядит этот парк и сколько он стоит — в материале.

2022-02-15T15:40+0500

2022-02-15T15:40+0500

2022-02-15T15:40+0500

общество

узбекистан

парк

аукцион

продажа

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Ташкенте парк аттракционов Anhor выставили на аукцион на онлайн-площадке e-auksion.Стартовая цена лота составляет 376 млрд 485 млн сумов ($34,6 млн).Парк расположен в Шайхантахурском районе столицы. Общая его площадь — 8,35 га. Построен в 2016 году.Кроме зарегистрированных зданий, на территории парка развлечений есть незаконное сооружение общей площадью 1821 кв. м. В настоящее время это здание собираются сносить.Заявки на аукцион можно подавать до 9 утра 18 марта 2022 года. Торги начнутся в 10 утра того же дня.На сегодняшний день парком ООО ANHOR SAYLI владеют компании АО "Узтемирйолконтейнер" — 92,27%, и УП "Узтемирйулмаштаъмир" — 7,73%. Вырученные от продажи деньги учредители распределят между собой.Ранее на аукционе в Бухарской области хотели продать некрополь "Чор-Бакр". На продажу выставили шесть участков земли на территории мемориального комплекса.В Агентстве по культурному наследию при Минтуризма и спорта отреагировали на это сообщение, подчеркнув незаконность мероприятия. Территория мемориала находится под охраной государства, а сам некрополь Чор-Бакр, построенный в XVI-XX веках, номинирован в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Читайте также:Узбекистанцы смогут приватизировать землюПочему спрос на недвижимость в Узбекистане снизился в январе — исследование

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