https://uz.sputniknews.ru/20220215/grajdane-uzbekistana-smogut-privatizirovat-zemlyu-22745779.html

Узбекистанцы смогут приватизировать землю

Узбекистанцы смогут приватизировать землю

Куда надо обратиться для получения прав на земельный участок, читайте в обзоре.

2022-02-15T13:40+0500

2022-02-15T13:40+0500

2022-02-15T13:47+0500

экономика

узбекистан

земля

граждане

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Правительство утвердило регламент предоставления услуги по приватизации земельных участков граждан и юрлиц, а также положение о порядке проведения аукционов по реализации земли.Приватизация осуществляется через информационную систему "Yerxususiylashtirish", а реализация свободной земли (для предпринимательской и градостроительной деятельности, жилищного строительства и не предназначенной для ведения сельского хозяйства) — через торговую площадку "E-auksion".Вся информация о свободных участках вносится в систему "Yerelektron". При этом прежде необходимо резервировать и получить госрегистрацию прав на недвижимое имущество в кадастровых органах.Чтобы получить права на земельный участок, гражданам и юрлицам следует обратиться в Центры госуслуг или воспользоваться Единым порталом интерактивных госуслуг.Между тем встает вопрос: как обеспечить равенство и прозрачность в земельных отношений?В июне 2021 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры, которые призваны защитить права на землю и превратить их в рыночный актив. В частности:Ранее Мирзиёев раскритиковал порядок продажи земель в Узбекистане. Речь идет, в первую очередь, о незаконных сделках.Глава государства привел пример Ташкентской области, где 14 гектаров земли были незаконно проданы за 3,5 миллиона долларов.Между тем в Узбекистане готовятся принять новый кодекс, чтобы навести порядок с оборотом и использованием земель.Как правильно распределить в стране этот важнейший ресурс, в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.Читайте также:Узбекистан взял землю под контроль: что изменится >>Предпринимателей вовлекут в процесс ликвидации монополий — как именноКакие пять изменений ждут экономику Узбекистана в 2022 году

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