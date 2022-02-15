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https://uz.sputniknews.ru/20220215/grajdane-uzbekistana-smogut-privatizirovat-zemlyu-22745779.html
Узбекистанцы смогут приватизировать землю
Узбекистанцы смогут приватизировать землю
Куда надо обратиться для получения прав на земельный участок, читайте в обзоре.
2022-02-15T13:40+0500
2022-02-15T13:47+0500
экономика
узбекистан
земля
граждане
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Правительство утвердило регламент предоставления услуги по приватизации земельных участков граждан и юрлиц, а также положение о порядке проведения аукционов по реализации земли.Приватизация осуществляется через информационную систему "Yerxususiylashtirish", а реализация свободной земли (для предпринимательской и градостроительной деятельности, жилищного строительства и не предназначенной для ведения сельского хозяйства) — через торговую площадку "E-auksion".Вся информация о свободных участках вносится в систему "Yerelektron". При этом прежде необходимо резервировать и получить госрегистрацию прав на недвижимое имущество в кадастровых органах.Чтобы получить права на земельный участок, гражданам и юрлицам следует обратиться в Центры госуслуг или воспользоваться Единым порталом интерактивных госуслуг.Между тем встает вопрос: как обеспечить равенство и прозрачность в земельных отношений?В июне 2021 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры, которые призваны защитить права на землю и превратить их в рыночный актив. В частности:Ранее Мирзиёев раскритиковал порядок продажи земель в Узбекистане. Речь идет, в первую очередь, о незаконных сделках.Глава государства привел пример Ташкентской области, где 14 гектаров земли были незаконно проданы за 3,5 миллиона долларов.Между тем в Узбекистане готовятся принять новый кодекс, чтобы навести порядок с оборотом и использованием земель.Как правильно распределить в стране этот важнейший ресурс, в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.Читайте также:Узбекистан взял землю под контроль: что изменится &gt;&gt;Предпринимателей вовлекут в процесс ликвидации монополий — как именноКакие пять изменений ждут экономику Узбекистана в 2022 году
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узбекистан, земля, граждане

Узбекистанцы смогут приватизировать землю

13:40 15.02.2022 (обновлено: 13:47 15.02.2022)
© pexels.com/ Karolina GrabowskaРуки почва земля
Руки почва земля - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.02.2022
© pexels.com/ Karolina Grabowska
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Власти подробно рассказали, куда необходимо обратиться для получения прав на земельный участок.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Правительство утвердило регламент предоставления услуги по приватизации земельных участков граждан и юрлиц, а также положение о порядке проведения аукционов по реализации земли.
Приватизация осуществляется через информационную систему "Yerxususiylashtirish", а реализация свободной земли (для предпринимательской и градостроительной деятельности, жилищного строительства и не предназначенной для ведения сельского хозяйства) — через торговую площадку "E-auksion".
Вся информация о свободных участках вносится в систему "Yerelektron". При этом прежде необходимо резервировать и получить госрегистрацию прав на недвижимое имущество в кадастровых органах.
Чтобы получить права на земельный участок, гражданам и юрлицам следует обратиться в Центры госуслуг или воспользоваться Единым порталом интерактивных госуслуг.
Между тем встает вопрос: как обеспечить равенство и прозрачность в земельных отношений?
В июне 2021 года президент Шавкат Мирзиёев утвердил меры, которые призваны защитить права на землю и превратить их в рыночный актив.
В частности:
земельные участки выделяются частному сектору — на основе права собственности и аренды. Госорганам, учреждениям, предприятиям, органам самоуправления граждан — на основе права постоянного пользования;
отменили порядок выделения земельных участков на праве пожизненного наследуемого владения и постоянного владения;
в случае перехода права собственности на объект недвижимого имущества, построенный на земельном участке, полученном в аренду, другому лицу, вместе с правом собственности на данный объект новому собственнику переходит и право аренды на земельный участок, на котором он расположен;
земли сельскохозяйственного назначения выделят только на основе права аренды по итогам открытых электронных конкурсов, в которых могут участвовать производители всех видов сельскохозяйственных товаров, результаты которых утверждает решение Совета Министров Каракалпакстана, хокимов областей и Ташкента;
земли несельскохозяйственного назначения реализуются посредством электронных онлайн-аукционов на основе права собственности и права аренды.
Ранее Мирзиёев раскритиковал порядок продажи земель в Узбекистане. Речь идет, в первую очередь, о незаконных сделках.
Глава государства привел пример Ташкентской области, где 14 гектаров земли были незаконно проданы за 3,5 миллиона долларов.
"Почему эти деньги идут в чей-то карман, а не государству? Представьте, сколько денег теряет государство! Сколько школ, сколько детских садов и дорог можно построить на эти деньги. Почему хокимы об этом не думают?" — задавал вопрос президент.
Между тем в Узбекистане готовятся принять новый кодекс, чтобы навести порядок с оборотом и использованием земель.
Как правильно распределить в стране этот важнейший ресурс, в интервью Sputnik рассказал доктор экономических наук, экс-замминистра сельского хозяйства и продовольствия России Леонид Холод.
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