https://uz.sputniknews.ru/20220215/v-kazaxstane-xotyat-povysit-nalog-dlya-maynerov-v-10-raz-22742933.html

В Казахстане хотят повысить налог для майнеров в 10 раз

В Казахстане хотят повысить налог для майнеров в 10 раз

Как это прокомментировали власти и кого коснутся изменения, читайте в материале.

2022-02-15T11:41+0500

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Казахстане собираются поднять налог для цифровых майнеров в 10 раз.Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на выступление министра национальной экономики Алибека Куантырова на заседании правительства.В Казахстане налог для майнеров установили с 1 января 2022 года.Куантыров предложил увеличить налоговую ставку с одного до десяти тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии.Решение поднять тариф майнерам и выделить их в отдельную группу потребителей, министр объяснил тем, что на данный момент, из-за выгодного тарифа майнеры покупают электроэнергию напрямую у энергопроизводящих и у нерегулируемых энергоснабжающих организаций.Ранее президент Казахстана Токаев выразил недовольство по поводу низкой ставки и поручил правительству увеличить налог для цифровых майнеров.Читайте также:Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии?Как "конец света" в Центральной Азии повлиял на энергосистему России

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