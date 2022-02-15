https://uz.sputniknews.ru/20220215/v-kazaxstane-xotyat-povysit-nalog-dlya-maynerov-v-10-raz-22742933.html
В Казахстане хотят повысить налог для майнеров в 10 раз
В Казахстане хотят повысить налог для майнеров в 10 раз
Как это прокомментировали власти и кого коснутся изменения, читайте в материале.
2022-02-15T11:41+0500
2022-02-15T11:41+0500
2022-02-15T11:43+0500
в мире
казахстан
налоги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/814/20/8142028_741:608:2291:1480_1920x0_80_0_0_2f46c91ab8a95126e9cd0d246818d876.jpg
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Казахстане собираются поднять налог для цифровых майнеров в 10 раз.Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на выступление министра национальной экономики Алибека Куантырова на заседании правительства.В Казахстане налог для майнеров установили с 1 января 2022 года.Куантыров предложил увеличить налоговую ставку с одного до десяти тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии.Решение поднять тариф майнерам и выделить их в отдельную группу потребителей, министр объяснил тем, что на данный момент, из-за выгодного тарифа майнеры покупают электроэнергию напрямую у энергопроизводящих и у нерегулируемых энергоснабжающих организаций.Ранее президент Казахстана Токаев выразил недовольство по поводу низкой ставки и поручил правительству увеличить налог для цифровых майнеров.Читайте также:Виноваты ли майнеры в "конце света", наступившем в Центральной Азии?Как "конец света" в Центральной Азии повлиял на энергосистему России
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/814/20/8142028_842:567:2175:1567_1920x0_80_0_0_d3dc267672442ce168fb61480ecf1068.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
казахстан, налоги
В Казахстане хотят повысить налог для майнеров в 10 раз
11:41 15.02.2022 (обновлено: 11:43 15.02.2022) Подписаться на
Как прокомментировали эту инициативу власти, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. В Казахстане собираются поднять налог для цифровых майнеров в 10 раз.
Об этом сообщает
Sputnik Казахстан со ссылкой на выступление министра национальной экономики Алибека Куантырова на заседании правительства.
В Казахстане налог для майнеров установили с 1 января 2022 года.
Куантыров предложил увеличить налоговую ставку с одного до десяти тенге за 1 кВт-час потребленной электроэнергии.
Решение поднять тариф майнерам и выделить их в отдельную группу потребителей, министр объяснил тем, что на данный момент, из-за выгодного тарифа майнеры покупают электроэнергию напрямую у энергопроизводящих и у нерегулируемых энергоснабжающих организаций.
Ранее президент Казахстана Токаев выразил недовольство по поводу низкой ставки и поручил правительству увеличить налог для цифровых майнеров.