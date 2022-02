https://uz.sputniknews.ru/20220216/operatsiya-po-prinujdeniyu-rossii-k-voyne-provalilas-22781980.html

Операция по принуждению России к войне провалилась

Вчера, по меткому выражению официального представителя МИД России Марии Захаровой, информационное агентство Bloomberg "превратилось в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, — в крыс".

Напомним, именно это агентство уже начинало "российское вторжение на Украину". А затем анонсировало уже окончательное "нападение" на 15 февраля.Сегодня, 16 февраля, в такие же тыквы должны превратиться многие западные СМИ и, если верить Politico, сам президент США Джо Байден. Именно на его слова ссылалось издание, когда объявляло "дату вторжения" на среду.И какие только СМИ после того не повторили эту дату как уже окончательную и утвержденную. Некоторые телеканалы и сайты ввели обратный отсчет до нее в прямом эфире. Газеты выходили с кричащими заголовками на первых полосах о том, сколько часов осталось для того, "чтобы предотвратить войну в Европе". А британские таблоиды начали даже упражняться в том, кто назовет точное время "вторжения". The Sun и Mirror сошлись на том, что Россия нападет на Украину ровно в три часа ночи. Соответственно, к сегодняшнему утру число "тыкв" резко прибавилось — хоть предвесенний Хэллоуин устраивай.Все пойдет по плану. Путин и Шольц поспорили о войне >>Президент Украины Владимир Зеленский, понимая, что никто никуда вторгаться не намерен, попытался вновь успокоить собственное население и прекратить панику, однако сделал это в своем трагикомичном стиле, только усилив непонимание происходящего в обществе. Ну в самом деле, кто-то мог бы еще догадаться "день российского вторжения" отмечать как праздник? А Зеленский фактически сделал это, подписав соответствующий указ и призвав народ к кардинальным шагам, традиционным для сознательного украинства во времена любого вторжения — "от монголов до татар", как сказала бы министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Так и вспоминается гениальный фильм великого украинского режиссера Александра Довженко "Щорс", снятый в далеком 1939 году. В нем Петлюра спрашивает совета своей директории по поводу того, как ему отражать наступление красных, в ответ ему рекомендуют бить во все колокола и "чтобы весь народ ходил без шапок и радовался, радовался, радовался". У Петлюры не получилось — глядишь, у Зеленского получится.Понятно, что никто на Украину наступать не собирался и не собирается. Во всяком случае, если Москву "на это не спровоцируют", как сказал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. Многие задаются в этой связи вопросами: как же поведут себя западные СМИ, дружно превратившиеся в "тыквы", как они будут оправдываться и как это отразится на их авторитете?А ответ известен заранее: фактически никто из них этого даже не вспомнит. В современном мире информационного шлака, в котором одна чудовищная ложь моментально сменяется другой, не менее чудовищной, у зрителей и читателей полностью исчезает восприятие времени и пространства. Геополитические учения прошли успешно >>Сейчас спроси их, какие еще объявлялись даты "российского вторжения", — практически никто и не вспомнит. А ведь можно напомнить не такой уж и давний прогноз спикера Белого дома Джен Псаки о том, что Россия вторгнется "с середины января по середину февраля". Так уже этот период закончился — и кто-то спросил Псаки о том, что сталось с ее смелым прогнозом? Как бы не так. Никого в американских СМИ не волнует, что было сказано их деятелями вчера, надо выдавать на-гора новые и новые "сенсации" о злокозненной России, не отвлекаясь на неудобные вопросы. Почти наверняка так же будет и с прогнозами "вторжения 16 февраля". Пройдет неделя-другая — и все те же медиа так же яростно будут обсуждать новые невероятные даты и сценарии.Правда, сообщение Министерства обороны России об отводе войск, завершивших учения, в места своей постоянной дислокации, вызвало шквал заявлений западных кремленологов, которых последнее время уже назвали "вторжениеведами", о том, что Россия начинает деэскалацию и даже "отступает от украинской границы".На что западные СМИ кричали о том, что эти войска завтра-послезавтра нападут на Украину. Теперь Минобороны, как и обещало, начало возврат войск в места дислокации, никто ни на кого не напал. Западные СМИ тут же заявляют, что это является "отступлением от украинской границы". И бравые западные кремленологи моментально заявляют, что Россия всегда врала, заявляя, что ее войск не было на украинской границе. То есть мы все время говорили правду, они лгали, но теперь во лжи обвиняют нас.При этом видно, что "вторжениеведы" забеспокоились. Несколько месяцев зарабатывать на нагнетании антироссийской истерии и вдруг почувствовать, что они лишаются работы, — не самое приятное испытание. Для примера можно взглянуть на характер публикаций обозревателя Forbes Дэвида Экса. Вот только несколько последних заголовков: "Российские батальоны уязвимы. Украина сама откажется от НАТО: Царёв о тайных договорённостях России и США - видео >>Украинские командиры знают, как разбить их", "Вертолетные экипажи украинской армии могут оказаться в беде, если Россия атакует", "Чтобы сопротивляться российской атаке из Крыма, украинская армия задействовала целую артиллерийскую бригаду", "Всего лишь одна украинская танковая бригада стоит между российской армией и Киевом". Это все штампуется, как на конвейере. С декабря по сегодняшний день этим автором было опубликовано 37 материалов, из которых 30 посвящены анализу грядущей "российско-украинской войны".Можно себе представить, чего лишается Экс в случае признания деэскалации ситуации вокруг Украины. Представляете, столько приложено усилий для разжигания истерии, а пацифизм этих несносных русских срывает заработок. Хотя не исключено, что все эти "вторжениеведы" в мгновение ока переквалифицируются в "отступлениеведов". Правда, Байден несколько "успокоил" западных специалистов по "неминуемой атаке России" на своем кратком брифинге, заявив, что Америка пока не видит признаков "отступления России". Причем не самый молодой президент США, чья физическая форма последнее время оставляет желать лучшего, проявил недюжинные способности спринтера, чтобы не отвечать на вопросы журналистов. Видимо, предчувствовал, что те помянули бы и его прогноз насчет "вторжения 16 февраля".Но заявление Байдена о том, что он не видит признаков деэскалации и не заметил, чтобы какие-то российские войска вернулись с мест учений домой, обнадежило прессу, превратившуюся в "тыкву": многие ссылаются на него, утверждая, что "опасность войны не снизилась". Американские СМИ с надеждой вглядывались в "тихую украинскую ночь", надеясь увидеть контуры российских танков.Самые оголтелые британские The Sun и Mirror сегодня первые полосы отдали сексуальному скандалу вокруг принца Эндрю. Удивительно для обещанного ими "начала войны в Европе". The Sun добавила отчет о ночных ожиданиях российских бомбардировщиков, добавив: "Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным". США тащат Украину на войну >>Очень напоминает кодовую фразу для начала испанской контрреволюции 1930-х: "Над всей Испанией безоблачное небо". Некоторые же английские газеты с явной досадой пишут о том, что "Путин играет с Западом". Между строк читается: операция по принуждению России к войне не сработала.Странно, а ведь могли бы объявить о своей "победе": "смотрите, Путин отступает". Но вместо этого они задаются таким же вопросом, каким задавался Петлюра в указанном фрагменте "Щорса": "Где же радость победы, я вас спрашиваю?" Но ничего, украинские дети в вышиванках сегодня пошли в школы, украшенные сине-желтыми флажками. По задумке Зеленского, они должны "радоваться, радоваться, радоваться". Во всяком случае, до того, как Bloomberg, Politico или The Sun не анонсируют новые даты "российского вторжения". А тот факт, что их объявляют не СМИ, а уже сформировавшиеся "тыквы", никого волновать не будет. Кто в таком потоке страшилок и фобий вспомнит завтра о вчерашних фейках этих изданий? Времени на сомнения нет, надо мир от очередного "вторжения" спасать.Источник: РИА Новости

