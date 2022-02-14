https://uz.sputniknews.ru/20220214/kakuyu-premiyu-poluchat-pobediteli-olimpiady-v-parije-22737637.html

Какую премию получат победители Олимпиады в Париже

Какую премию получат победители Олимпиады в Париже

Постановление президента определяет виды спорта, которым уделят особое внимание при подготовке спортсменов к Олимпийским играм.

2022-02-14T20:34+0500

2022-02-14T20:34+0500

2022-02-14T20:34+0500

спорт

олимпиада

премия

победители

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ТАШКЕНТ, 14 фев – Sputnik. Определен размер единовременных премий, которые получат победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году. Соответствующее постановление подписал президент Узбекистана.Спортсмены, завоевавшие золотую медаль, получат $200 тыс., серебряную - $100 тыс., бронзовую - $50 тыс. Премии выплатят из государственного бюджета.Члены сборных команд с 1 марта 2022 года по 1 сентября 2024 года получат скидку на железнодорожные и авиабилеты для поездок на соревнования и тренировочные сборы на территории республики. Дополнительную помощь спортсменам, готовящимся к борьбе за лицензии, окажут спонсоры.Особое внимание при подготовке к Олимпиаде будут уделять развитию дзюдо, тхэквондо (WT), тяжелой атлетики, спортивной борьбы и настольного тенниса.Такие же суммы получили победители прошлогодних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. В этом году в зимней Олимпиаде в Пекине участвует один спортсмен от Узбекистана – горнолыжник Комилжон Тухтаев. В соревнованиях по гигантскому слалому Тухтаев занял 29-е место. В следующий раз на трассу спортсмен выйдет 16 февраля.Читайте также: Кого и почему оставят без церемонии награждения на Олимпиаде

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олимпиада, премия, победители