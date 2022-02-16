https://uz.sputniknews.ru/20220216/v-tsentre-tashkenta-postroyat-novuyu-progulochnuyu-alleyu--foto-22764999.html

В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею — фото

В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею — фото

В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею. Также здесь появится много зелени. Смотрите фото проекта в материале.

2022-02-16T10:00+0500

2022-02-16T10:00+0500

2022-02-16T10:00+0500

общество

ташкент

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ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. "Парк Космонавтов" скоро преобразится: власти проведут на его территории большую реконструкцию.Хокимият Яккасарайского района показал, как выглядит проект обновленного парка.Зеленую зону планируют расширить. Все деревья, которые уже растут на территории парка, сохранят.Сейчас "Парк Космонавтов", по мнению властей, не отвечает современным требованиям: в нем отсутствуют необходимые условия для отдыха и досуга населения. Вскоре здесь появится большая прогулочная зона со всеми удобствами.В новом парке также будут организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены детские площадки. Ранее власти рассказали, что станет со скульптурной группой после реконструкции площади Космонавтов в Ташкенте. Читайте также:

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