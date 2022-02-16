https://uz.sputniknews.ru/20220216/v-tsentre-tashkenta-postroyat-novuyu-progulochnuyu-alleyu--foto-22764999.html
В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею — фото
В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею — фото
В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею. Также здесь появится много зелени. Смотрите фото проекта в материале.
2022-02-16T10:00+0500
2022-02-16T10:00+0500
2022-02-16T10:00+0500
общество
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22765132_95:0:1242:645_1920x0_80_0_0_3b48e1300fb7024b6acc89adbeb29c2f.jpg
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. "Парк Космонавтов" скоро преобразится: власти проведут на его территории большую реконструкцию.Хокимият Яккасарайского района показал, как выглядит проект обновленного парка.Зеленую зону планируют расширить. Все деревья, которые уже растут на территории парка, сохранят.Сейчас "Парк Космонавтов", по мнению властей, не отвечает современным требованиям: в нем отсутствуют необходимые условия для отдыха и досуга населения. Вскоре здесь появится большая прогулочная зона со всеми удобствами.В новом парке также будут организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены детские площадки. Ранее власти рассказали, что станет со скульптурной группой после реконструкции площади Космонавтов в Ташкенте. Читайте также:
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22765132_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_3d3071ffa6541c7d1b91acc02c9fcf98.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ташкент
В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею — фото
Подписаться на
В "Парке Космонавтов" организуют пешеходные и велосипедные дорожки, а также расширят зеленую зону.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. "Парк Космонавтов" скоро преобразится: власти проведут на его территории большую реконструкцию.
Хокимият Яккасарайского района показал, как выглядит проект обновленного парка.
Зеленую зону планируют расширить. Все деревья, которые уже растут на территории парка, сохранят.
Сейчас "Парк Космонавтов", по мнению властей, не отвечает современным требованиям: в нем отсутствуют необходимые условия для отдыха и досуга населения.
Вскоре здесь появится большая прогулочная зона со всеми удобствами.
В новом парке также будут организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены детские площадки.
Ранее власти рассказали
, что станет со скульптурной группой после реконструкции площади Космонавтов в Ташкенте.