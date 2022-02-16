Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220216/v-tsentre-tashkenta-postroyat-novuyu-progulochnuyu-alleyu--foto-22764999.html
В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею — фото
В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею — фото
В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею. Также здесь появится много зелени. Смотрите фото проекта в материале.
2022-02-16T10:00+0500
2022-02-16T10:00+0500
общество
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22765132_95:0:1242:645_1920x0_80_0_0_3b48e1300fb7024b6acc89adbeb29c2f.jpg
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. "Парк Космонавтов" скоро преобразится: власти проведут на его территории большую реконструкцию.Хокимият Яккасарайского района показал, как выглядит проект обновленного парка.Зеленую зону планируют расширить. Все деревья, которые уже растут на территории парка, сохранят.Сейчас "Парк Космонавтов", по мнению властей, не отвечает современным требованиям: в нем отсутствуют необходимые условия для отдыха и досуга населения. Вскоре здесь появится большая прогулочная зона со всеми удобствами.В новом парке также будут организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены детские площадки. Ранее власти рассказали, что станет со скульптурной группой после реконструкции площади Космонавтов в Ташкенте. Читайте также:
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/10/22765132_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_3d3071ffa6541c7d1b91acc02c9fcf98.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ташкент

В центре Ташкента построят новую прогулочную аллею — фото

10:00 16.02.2022
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаКак будет выглядеть обновленный "Парк Космонавтов"
Как будет выглядеть обновленный Парк Космонавтов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2022
© Хокимият Яккасарайского района Ташкента
Подписаться наGoogle news
В "Парке Космонавтов" организуют пешеходные и велосипедные дорожки, а также расширят зеленую зону.
ТАШКЕНТ, 16 фев — Sputnik. "Парк Космонавтов" скоро преобразится: власти проведут на его территории большую реконструкцию.
Хокимият Яккасарайского района показал, как выглядит проект обновленного парка.
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаКак будет выглядеть обновленный "Парк Космонавтов"
Как будет выглядеть обновленный Парк Космонавтов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2022
Как будет выглядеть обновленный "Парк Космонавтов"
© Хокимият Яккасарайского района Ташкента
Зеленую зону планируют расширить. Все деревья, которые уже растут на территории парка, сохранят.
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаКак будет выглядеть обновленный "Парк Космонавтов"
Как будет выглядеть обновленный Парк Космонавтов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2022
Как будет выглядеть обновленный "Парк Космонавтов"
© Хокимият Яккасарайского района Ташкента
Сейчас "Парк Космонавтов", по мнению властей, не отвечает современным требованиям: в нем отсутствуют необходимые условия для отдыха и досуга населения.
Вскоре здесь появится большая прогулочная зона со всеми удобствами.
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаКак будет выглядеть обновленный "Парк Космонавтов"
Как будет выглядеть обновленный Парк Космонавтов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2022
Как будет выглядеть обновленный "Парк Космонавтов"
© Хокимият Яккасарайского района Ташкента
В новом парке также будут организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены детские площадки.
© Хокимият Яккасарайского района ТашкентаКак будет выглядеть обновленный "Парк Космонавтов"
Как будет выглядеть обновленный Парк Космонавтов - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.02.2022
Как будет выглядеть обновленный "Парк Космонавтов"
© Хокимият Яккасарайского района Ташкента
Ранее власти рассказали, что станет со скульптурной группой после реконструкции площади Космонавтов в Ташкенте.
Читайте также:
Один из столичных проспектов реконструируют — видео >>
Как реконструируют Дворец "Авиастроителей" в Ташкенте — фото >>
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала