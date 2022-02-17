https://uz.sputniknews.ru/20220217/elizaveta-ii-pomojet-synu-uladit-delo-ob-iznasilovanii-22793192.html
Елизавета II поможет сыну уладить дело об изнасиловании
Елизавета II поможет сыну уладить дело об изнасиловании
Английская королева "разрулит" вопрос деньгами. Что задумала Елизавета II? Читайте в материале.
2022-02-17T11:05+0500
2022-02-17T11:05+0500
2022-02-17T11:05+0500
в мире
королева елизавета
изнасилование
благотворительность
елизавета ii
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ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Британская королева Елизавета II пожертвует 2 миллиона фунтов стерлингов в благотворительный фонд правозащитницы Вирджинии Джуффре.Об этом сообщает газета Mirror.Королева решила помочь своему сыну принцу Эндрю уладить его дело об изнасиловании. Она лично отдала на благотворительность два миллиона фунтов стерлингов в фонд Вирджинии Джуффре, которая ранее обвинила принца в изнасиловании, сообщают в СМИ.До этого принц заключил внесудебное соглашение с правозащитницей. Стороны попросили приостановить дело. По данным источников газеты Mirror, принц Эндрю пожертвует 12 миллионов фунтов стерлингов в фонд Джуффре.Скандал с принцем ЭндрюВ августе 2021 года Вирджиния Джуффре заявила, что когда ей было 17 лет, принц Эндрю ее изнасиловал. Она обратилась в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке.Джуффре настаивает, что член королевской семьи в Лондоне вступил с ней в связь против ее воли. Она говорит, что принц Эндрю знал, сколько ей лет.Принц Эндрю утверждает, что не насиловал Джуффре.В январе более 150 британских ветеранов в открытом письме к королеве попросили ее немедленно лишить принца Эндрю всех почетных военных титулов из-за обвинений. По их мнению, военнослужащие Британских вооруженных сил должны соответствовать высоким стандартам чести и достоинства.В итоге, сына Елизаветы II лишили почетных воинских званий и королевских патронажей герцога Йоркского. Он лишился звания полковника Гвардейского гренадерского полка — одного из самых престижных пехотных полков в британской армии, коммандора авиации ВМС, полковника Королевского Хайлендского физилирного полка. Также, как пишут британские СМИ, принц не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество".Согласно официальному заявлению Букингемского дворца, "герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо".Читайте также:Кто станет следующей королевой — ответ Елизаветы II >>"Это обрушение декораций": Захарова о скандальном интервью принца Гарри и Меган Маркл
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королева елизавета, изнасилование, благотворительность, елизавета ii
Елизавета II поможет сыну уладить дело об изнасиловании
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Как стало известно в СМИ, английская королева вложит два миллиона фунтов стерлингов в благотворительный фонд.
ТАШКЕНТ, 17 фев — Sputnik. Британская королева Елизавета II пожертвует 2 миллиона фунтов стерлингов в благотворительный фонд правозащитницы Вирджинии Джуффре.
Об этом сообщает
газета Mirror.
Королева решила помочь своему сыну принцу Эндрю уладить его дело об изнасиловании. Она лично отдала на благотворительность два миллиона фунтов стерлингов в фонд Вирджинии Джуффре, которая ранее обвинила принца в изнасиловании, сообщают в СМИ.
До этого принц заключил внесудебное соглашение с правозащитницей. Стороны попросили приостановить дело. По данным источников газеты Mirror, принц Эндрю пожертвует 12 миллионов фунтов стерлингов в фонд Джуффре.
Скандал с принцем Эндрю
В августе 2021 года Вирджиния Джуффре заявила, что когда ей было 17 лет, принц Эндрю ее изнасиловал. Она обратилась в федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке.
Джуффре настаивает, что член королевской семьи в Лондоне вступил с ней в связь против ее воли. Она говорит, что принц Эндрю знал, сколько ей лет.
Принц Эндрю утверждает, что не насиловал Джуффре.
В январе более 150 британских ветеранов в открытом письме к королеве попросили ее немедленно лишить принца Эндрю всех почетных военных титулов из-за обвинений. По их мнению, военнослужащие Британских вооруженных сил должны соответствовать высоким стандартам чести и достоинства.
В итоге, сына Елизаветы II лишили
почетных воинских званий и королевских патронажей герцога Йоркского.
Он лишился звания полковника Гвардейского гренадерского полка — одного из самых престижных пехотных полков в британской армии, коммандора авиации ВМС, полковника Королевского Хайлендского физилирного полка.
Также, как пишут британские СМИ, принц не сможет больше использовать титул "Его королевское высочество".
Согласно официальному заявлению Букингемского дворца, "герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо".