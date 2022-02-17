https://uz.sputniknews.ru/20220217/fevralskie-kanikuly-otmenyayutsya-22798888.html
Февральские каникулы отменяются
Февральские каникулы отменяются
Министерство народного образования отменило дополнительную неделю каникул для первоклассников.
2022-02-17T12:41+0500
2022-02-17T12:41+0500
2022-02-17T12:41+0500
общество
министерство народного образования узбекистана
каникулы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/01/20328566_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_bc4a798f7ec98d25d8c5e5602d38bcdd.jpg
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Министерство народного образования отменило дополнительные каникулы для первоклассников. Об этом пресс-служба министерства сообщила в своем Telegram-канале."В связи с тем, что в этом году срок зимних каникул в школах был продлен до 24 января, дополнительных недельных каникул, предоставляемых в феврале для учащихся первого класса, не будет", – говорится в сообщении пресс-службы.Зимние каникулы для учащихся школ и вузов продлили до 24 января, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости сезонным гриппом. При этом, первые две недели все учебные заведения работали в дистанционном формате.С 7 февраля, после стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом, по решению Минздрава школьники и студенты вернулись за партыДополнительные каникулы для первоклассников ввели в стране в 2018 году.Статистика по коронавирусу в Узбекистане продолжает снижаться. Накануне зарегистрировано менее 300 случаев заболевания – это самый низкий показатель с начала января.Прививочная кампания в Узбекистане началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Жителей прививают узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также: Минобразования запретило привлекать учителей к вечерним мероприятиям >>
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/01/20328566_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_70c9636c2d074d80034d1e2a8697df81.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство народного образования узбекистана, каникулы
Февральские каникулы отменяются
Подписаться на
Министерство народного образования отменило дополнительную неделю каникул для первоклассников.
ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik.
Министерство народного образования отменило дополнительные каникулы для первоклассников. Об этом пресс-служба министерства сообщила в своем Telegram-канале
.
"В связи с тем, что в этом году срок зимних каникул в школах был продлен до 24 января, дополнительных недельных каникул, предоставляемых в феврале для учащихся первого класса, не будет", – говорится в сообщении пресс-службы.
Зимние каникулы для учащихся школ и вузов продлили до 24 января, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости сезонным гриппом. При этом, первые две недели все учебные заведения работали в дистанционном формате.
С 7 февраля, после стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом, по решению Минздрава школьники и студенты вернулись за парты
Дополнительные каникулы для первоклассников ввели в стране в 2018 году.
Статистика по коронавирусу в Узбекистане продолжает снижаться. Накануне зарегистрировано менее 300 случаев заболевания – это самый низкий показатель с начала января.
Прививочная кампания в Узбекистане началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Жителей прививают узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена
добровольная ревакцинация от COVID-19.