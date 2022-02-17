https://uz.sputniknews.ru/20220217/fevralskie-kanikuly-otmenyayutsya-22798888.html

Февральские каникулы отменяются

Февральские каникулы отменяются

Министерство народного образования отменило дополнительную неделю каникул для первоклассников.

2022-02-17T12:41+0500

2022-02-17T12:41+0500

2022-02-17T12:41+0500

общество

министерство народного образования узбекистана

каникулы

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. Министерство народного образования отменило дополнительные каникулы для первоклассников. Об этом пресс-служба министерства сообщила в своем Telegram-канале."В связи с тем, что в этом году срок зимних каникул в школах был продлен до 24 января, дополнительных недельных каникул, предоставляемых в феврале для учащихся первого класса, не будет", – говорится в сообщении пресс-службы.Зимние каникулы для учащихся школ и вузов продлили до 24 января, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости сезонным гриппом. При этом, первые две недели все учебные заведения работали в дистанционном формате.С 7 февраля, после стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом, по решению Минздрава школьники и студенты вернулись за партыДополнительные каникулы для первоклассников ввели в стране в 2018 году.Статистика по коронавирусу в Узбекистане продолжает снижаться. Накануне зарегистрировано менее 300 случаев заболевания – это самый низкий показатель с начала января.Прививочная кампания в Узбекистане началась в Узбекистане 1 апреля 2021 года. Жителей прививают узбекско-китайским препаратом ZF-UZ-VAC 2001, российским "Спутником V", шведско-британской AstraZeneca, американской Moderna, американо-немецким Pfizer/BioNTech, китайской CoronaVac.В республике прививают в том числе "Спутником Лайт". C 17 ноября разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также: Минобразования запретило привлекать учителей к вечерним мероприятиям >>

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министерство народного образования узбекистана, каникулы