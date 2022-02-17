https://uz.sputniknews.ru/20220217/putin-potreboval-jestkix-mer-protiv-nelegalov---video-22813028.html

Путин потребовал жестких мер против нелегалов - видео

Путин потребовал жестких мер против нелегалов - видео

Нарушителей российского законодательства необходимо высылать и запретить повторный въезд в страну, заявил президент. 17.02.2022, Sputnik Узбекистан

2022-02-17T19:48+0500

2022-02-17T19:48+0500

2022-02-17T19:48+0500

россия

владимир путин

мигранты

нелегальные мигранты

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ТАШКЕНТ, 17 фев – Sputnik. К жестким мерам против нелегальных мигрантов и правонарушителей призвал президент России Владимир Путин на коллегии МВД, передает РИА Новости.Суровые последствия должны ждать и преступные группировки, которые "строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес", считает президент.Напомним, 11 февраля российский лидер подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Новый орган Совбеза будет координировать деятельность различных государственных организаций, связанных с миграцией.с конца 2021 года в России действуют новые правила для трудовых мигрантов. В частности, иностранцы, находящиеся в стране дольше 90 дней, обязаны сдавать тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний.Кроме того, иностранцев обязали фотографироваться и сдавать отпечатки пальцев в течение 90 дней с момента въезда, если они собираются находиться в стране более чем 90 суток. Трудовым мигрантам важно пройти дактилоскопию в течение 30 дней или при получении документов на работу. Для этого им надо лично обратиться в территориальный орган МВД, подведомственное предприятие или уполномоченную организацию.Между тем, российское правительство увеличило квоту на привлечение узбекистанцев к профильному пилотному проекту по трудоустройству в строительных и агропромышленных проектах России до 11,1 тысяч человек.Читайте также: Какой вклад трудовые мигранты вносят в экономику России - видео >>

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владимир путин, мигранты, нелегальные мигранты