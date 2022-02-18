https://uz.sputniknews.ru/20220218/skolko-elektrobusov-zakupyat-dlya-tashkenta-k-2025-godu-22830658.html

Сколько электробусов закупят для Ташкента к 2025 году

Сколько электробусов закупят для Ташкента к 2025 году

Общественный транспорт в столице Узбекистана поменяется. Какие изменения грядут в ближайшие четыре года, читайте в материале.

2022-02-18T16:30+0500

2022-02-18T16:30+0500

2022-02-18T16:30+0500

общество

ташкент

общественный транспорт

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Власти намерены закупить для Ташкента 673 электробуса до 2025 года.Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Финансирование программ обновления подвижного состава общественного транспорта должно поддерживаться государством.По состоянию на 1 января 2022 года парк предприятий АО "Ташгортранссервис" составляет 1168 городских пассажирских автобусов, из них 30% эксплуатируется более 10 лет.Несколько десятков электробусов прибыли в Ташкент совсем недавно. Корреспондент Sputnik первым заглянул внутрь новых электробусов, посмотрел, как они устроены, и представил, как будут пользоваться горожане новыми возможностями транспортной инфраструктуры.Читайте также:

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ташкент, общественный транспорт