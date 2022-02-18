https://uz.sputniknews.ru/20220218/skolko-elektrobusov-zakupyat-dlya-tashkenta-k-2025-godu-22830658.html
Сколько электробусов закупят для Ташкента к 2025 году
Сколько электробусов закупят для Ташкента к 2025 году
Общественный транспорт в столице Узбекистана поменяется. Какие изменения грядут в ближайшие четыре года, читайте в материале.
2022-02-18T16:30+0500
2022-02-18T16:30+0500
2022-02-18T16:30+0500
общество
ташкент
общественный транспорт
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Власти намерены закупить для Ташкента 673 электробуса до 2025 года.Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Финансирование программ обновления подвижного состава общественного транспорта должно поддерживаться государством.По состоянию на 1 января 2022 года парк предприятий АО "Ташгортранссервис" составляет 1168 городских пассажирских автобусов, из них 30% эксплуатируется более 10 лет.Несколько десятков электробусов прибыли в Ташкент совсем недавно. Корреспондент Sputnik первым заглянул внутрь новых электробусов, посмотрел, как они устроены, и представил, как будут пользоваться горожане новыми возможностями транспортной инфраструктуры.Читайте также:
ташкент
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ташкент, общественный транспорт
Сколько электробусов закупят для Ташкента к 2025 году
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Глава государства утвердил концепцию развития системы общественного транспорта столицы на ближайшие четыре года.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Власти намерены закупить для Ташкента 673 электробуса до 2025 года.
Об этом говорится в соответствующем постановлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
"В 2022-2025 годах будет реализована программа обновления подвижного состава предприятий "Тошшахартрансхизмат" путем приобретения 673 электробусов", — следует из документа.
Финансирование программ обновления подвижного состава общественного транспорта должно поддерживаться государством.
По состоянию на 1 января 2022 года парк предприятий АО "Ташгортранссервис" составляет 1168 городских пассажирских автобусов, из них 30% эксплуатируется более 10 лет.
Несколько десятков электробусов прибыли в Ташкент совсем недавно.
Корреспондент Sputnik первым заглянул внутрь
новых электробусов, посмотрел, как они устроены, и представил, как будут пользоваться горожане новыми возможностями транспортной инфраструктуры.