https://uz.sputniknews.ru/20220218/uzbekistan-vnov-pouchastvuet-v-zasedanii-odnogo-iz-klyuchevyx-organov-eaes-22818539.html
Узбекистан вновь поучаствует в заседании одного из ключевых органов ЕАЭС
Узбекистан вновь поучаствует в заседании одного из ключевых органов ЕАЭС
Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го и уже внес ряд инициатив. Подробнее об этом — в материале.
2022-02-18T10:29+0500
2022-02-18T10:29+0500
2022-02-18T10:29+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) пройдет в столице Казахстана — Нур-Султане.Встреча состоится 24-25 февраля, сообщили в МИД Казахстана.В мероприятии примут участие главы правительств России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.Кроме того, к дискуссии присоединятся государства-члены наблюдателей при ЕАЭС — Узбекистан, Молдова и Куба.Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. В повестку включены следующие вопросы:На днях директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что Узбекистан набрал высокий темп взаимодействия с ЕАЭС.По словам дипломата, инициативы руководства Узбекистана говорят о востребованности осуществляемого в рамках ЕАЭС сотрудничества и об огромном потенциале.Евдокимов отметил, что Россия приветствует растущий интерес узбекской стороны к углублению взаимодействия с союзом и готова проработать взаимоприемлемые варианты реализации предложений Ташкента. Читайте также:Садыр Жапаров высказался за вступление в ЕАЭС всех стран Центральной Азии >>Видео: торговля Узбекистана со странами ЕАЭС растет, несмотря на пандемию >>
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Узбекистан вновь поучаствует в заседании одного из ключевых органов ЕАЭС
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На днях Россия заявила, что Узбекистан набрал высокий темп взаимодействия с ЕАЭС. На это указывает активное участие республики в деятельности союза.
ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) пройдет в столице Казахстана — Нур-Султане.
Встреча состоится 24-25 февраля, сообщили в МИД Казахстана.
В мероприятии примут участие главы правительств России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Кроме того, к дискуссии присоединятся государства-члены наблюдателей при ЕАЭС — Узбекистан, Молдова и Куба.
Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах.
В повестку включены следующие вопросы:
макроэкономическая ситуация в государствах-членах ЕАЭС;
предложения по обеспечению устойчивого экономического развития;
реализация проекта ускоренных перевозок сельхозпродукции по железной дороге – так называемого "Агроэкспресса", к которому уже присоединился Узбекистан;
ход реализации соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС.
На днях директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил
, что Узбекистан набрал высокий темп взаимодействия с ЕАЭС.
По словам дипломата, инициативы руководства Узбекистана говорят о востребованности осуществляемого в рамках ЕАЭС сотрудничества и об огромном потенциале.
Евдокимов отметил, что Россия приветствует растущий интерес узбекской стороны к углублению взаимодействия с союзом и готова проработать взаимоприемлемые варианты реализации предложений Ташкента.