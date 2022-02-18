https://uz.sputniknews.ru/20220218/uzbekistan-vnov-pouchastvuet-v-zasedanii-odnogo-iz-klyuchevyx-organov-eaes-22818539.html

Узбекистан вновь поучаствует в заседании одного из ключевых органов ЕАЭС

Узбекистан вновь поучаствует в заседании одного из ключевых органов ЕАЭС

Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС в декабре 2020-го и уже внес ряд инициатив. Подробнее об этом — в материале.

2022-02-18T10:29+0500

2022-02-18T10:29+0500

2022-02-18T10:29+0500

политика

узбекистан

заседание

орган

еаэс

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ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. Очередное заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) пройдет в столице Казахстана — Нур-Султане.Встреча состоится 24-25 февраля, сообщили в МИД Казахстана.В мероприятии примут участие главы правительств России, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Армении и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии.Кроме того, к дискуссии присоединятся государства-члены наблюдателей при ЕАЭС — Узбекистан, Молдова и Куба.Заседание ЕМПС пройдет в узком и расширенном составах. В повестку включены следующие вопросы:На днях директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов заявил, что Узбекистан набрал высокий темп взаимодействия с ЕАЭС.По словам дипломата, инициативы руководства Узбекистана говорят о востребованности осуществляемого в рамках ЕАЭС сотрудничества и об огромном потенциале.Евдокимов отметил, что Россия приветствует растущий интерес узбекской стороны к углублению взаимодействия с союзом и готова проработать взаимоприемлемые варианты реализации предложений Ташкента. Читайте также:Садыр Жапаров высказался за вступление в ЕАЭС всех стран Центральной Азии >>Видео: торговля Узбекистана со странами ЕАЭС растет, несмотря на пандемию >>

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