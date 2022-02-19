https://uz.sputniknews.ru/20220219/zabolevaemost-prodoljaet-padat-22841946.html
Заболеваемость продолжает падать
Заболеваемость продолжает падать
Впервые с 5 января в республике зарегистрировано меньше 200 заболевших коронавирусной инфекцией.
2022-02-19T13:06+0500
2022-02-19T13:06+0500
2022-02-19T13:06+0500
общество
коронавирус covid-19
статистика
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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. В Узбекистане преодолели очередную "веху" - за сутки зарегистрировано меньше 200 заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.По состоянию на 18 февраля 2022 года в Узбекистане число заболевших коронавирусом составило 235 063 (+191) человека", - говорится в сообщении пресс-службы.Таким образом, за сутки выявлен 191 новый случай заражения, это самый низкий показатель с 5 января.Количество выздоровевших увеличилось на 1 382 пациента и составило 224 458 человека, а процент выздоровления достиг 95%.За сутки от коронавируса скончалось три человека.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. На 17 февраля в республике первую дозу вакцины получили 19,6 млн человек (91,3%), вторую – 15,1 млн. взрослых граждан (71%).Граждан прививают одним из препаратов:В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Экспресс-тестирование для въезжающих отменилиГде лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник
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коронавирус covid-19, статистика
Заболеваемость продолжает падать
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Впервые с 5 января в республике зарегистрировано меньше 200 заболевших коронавирусной инфекцией.
ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik.
В Узбекистане преодолели очередную "веху" - за сутки зарегистрировано меньше 200 заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения страны.
По состоянию на 18 февраля 2022 года в Узбекистане число заболевших коронавирусом составило 235 063 (+191) человека", - говорится в сообщении пресс-службы.
Таким образом, за сутки выявлен 191 новый случай заражения, это самый низкий показатель с 5 января.
Количество выздоровевших увеличилось на 1 382 пациента и составило 224 458 человека, а процент выздоровления достиг 95%.
За сутки от коронавируса скончалось три человека.
Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.
Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.
Прививочная кампания в Узбекистане
С 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. На 17 февраля в республике первую дозу вакцины получили 19,6 млн человек (91,3%), вторую – 15,1 млн. взрослых граждан (71%).
Граждан прививают одним из препаратов:
узбекско-китайским ZF-UZ-VAC 2001;
российским "Спутником V";
шведско-британской AstraZeneca;
американо-немецким Pfizer/BioNTech;
В республике прививают
в том числе "Спутником Лайт".
В начале января 2022-го в Узбекистане выявили
первый случай заболевания "омикроном".
Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.