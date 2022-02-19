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Заболеваемость продолжает падать

Заболеваемость продолжает падать

Впервые с 5 января в республике зарегистрировано меньше 200 заболевших коронавирусной инфекцией.

2022-02-19T13:06+0500

2022-02-19T13:06+0500

2022-02-19T13:06+0500

общество

коронавирус covid-19

статистика

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ТАШКЕНТ, 19 фев – Sputnik. В Узбекистане преодолели очередную "веху" - за сутки зарегистрировано меньше 200 заболевших COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.По состоянию на 18 февраля 2022 года в Узбекистане число заболевших коронавирусом составило 235 063 (+191) человека", - говорится в сообщении пресс-службы.Таким образом, за сутки выявлен 191 новый случай заражения, это самый низкий показатель с 5 января.Количество выздоровевших увеличилось на 1 382 пациента и составило 224 458 человека, а процент выздоровления достиг 95%.За сутки от коронавируса скончалось три человека.Первый всплеск числа инфицированных COVID-19 наблюдался в июле 2020 года, затем осенью оно начало снижаться, а в январе-феврале 2021-го держалось на уровне до 50 за день.Весной-летом прошлого года число инфицированных за день вновь начало расти и в августе почти достигло 1 тысячи, в сентябре число заболевших вновь начало снижаться и в начале 2022-го упало до 60-70.Прививочная кампания в УзбекистанеС 1 апреля 2021 года в республике активно проводится вакцинация населения. На 17 февраля в республике первую дозу вакцины получили 19,6 млн человек (91,3%), вторую – 15,1 млн. взрослых граждан (71%).Граждан прививают одним из препаратов:В начале января 2022-го в Узбекистане выявили первый случай заболевания "омикроном".Пока о введении жесткого карантина в Узбекистане речи не идет.Читайте также:Экспресс-тестирование для въезжающих отменилиГде лечат COVID-19 в Ташкенте — адреса поликлиник

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коронавирус covid-19, статистика