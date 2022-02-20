https://uz.sputniknews.ru/20220220/chem-tashkentskiy-investitsionnyy-forum-interesen-biznesu-rossii-22798143.html
Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу России
Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу России
Когда пройдет мероприятие и о чем будут говорить, читайте в материале.
2022-02-20T17:33+0500
2022-02-20T17:33+0500
2022-02-20T17:46+0500
экономика
форум
мероприятие
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Ташкенте вовсю готовятся к Первому Международному инвестиционному форуму. Мероприятие, как ожидается, посетят представители бизнеса и государственных структур России.Об этом на первой конференции Агентства стратегического развития Узбекистана корреспонденту Sputnik рассказал заместитель генерального директора агентства Алексей Сим. Инвестиционный форум посетят более 2 тысяч зарубежных гостей. В основном, это представители международных финансовых институтов, инвестиционных компаний, представители масс-медиа, рассказал первый заместитель генерального директора Агентства стратегического развития Рустамхон Азизов.Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет 24-26 марта. Участники обсудят и реализуют стратегические инициативы, а также продемонстрируют инвестиционные возможности Узбекистана международному бизнес-сообществу. При этом в центре внимания будет не только Узбекистан, но и вся Центральная Азия.Напомним: в ноябре прошлого года в Ташкенте прошел II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.По итогам 2021 года Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).Читайте также:В Ташкенте готовятся к Первому Международному инвестиционному форумуКак связаны экономики Узбекистана и России: важное
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форум, мероприятие
Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу России
17:33 20.02.2022 (обновлено: 17:46 20.02.2022) Подписаться на
Когда пройдет мероприятие и кто на нем будет присутствовать, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Ташкенте вовсю готовятся к Первому Международному инвестиционному форуму.
Мероприятие, как ожидается, посетят представители бизнеса и государственных структур России.
Об этом на первой конференции Агентства стратегического развития Узбекистана корреспонденту Sputnik
рассказал заместитель генерального директора агентства Алексей Сим.
"Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, состав делегации пока мы назвать не можем. Но абсолютно точно, что представители России будут участвовать во всех секциях форума", — отметил Алексей Сим.
Инвестиционный форум посетят более 2 тысяч зарубежных гостей.
В основном, это представители международных финансовых институтов, инвестиционных компаний, представители масс-медиа, рассказал первый заместитель генерального директора Агентства стратегического развития Рустамхон Азизов.
"Запланировано пленарное заседание и секционная работа более чем по 20 направлениям по разным отраслям экономики, которые сейчас активно развиваются в Узбекистане", — добавил Азизов.
Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет 24-26 марта.
Участники обсудят и реализуют стратегические инициативы, а также продемонстрируют инвестиционные возможности Узбекистана международному бизнес-сообществу. При этом в центре внимания будет не только Узбекистан, но и вся Центральная Азия.
Напомним: в ноябре прошлого года в Ташкенте прошел
II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.
На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.
По итогам 2021 года Россия сменила
Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.
Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).