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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20220220/chem-tashkentskiy-investitsionnyy-forum-interesen-biznesu-rossii-22798143.html
Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу России
Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу России
Когда пройдет мероприятие и о чем будут говорить, читайте в материале.
2022-02-20T17:33+0500
2022-02-20T17:46+0500
экономика
форум
мероприятие
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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Ташкенте вовсю готовятся к Первому Международному инвестиционному форуму. Мероприятие, как ожидается, посетят представители бизнеса и государственных структур России.Об этом на первой конференции Агентства стратегического развития Узбекистана корреспонденту Sputnik рассказал заместитель генерального директора агентства Алексей Сим. Инвестиционный форум посетят более 2 тысяч зарубежных гостей. В основном, это представители международных финансовых институтов, инвестиционных компаний, представители масс-медиа, рассказал первый заместитель генерального директора Агентства стратегического развития Рустамхон Азизов.Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет 24-26 марта. Участники обсудят и реализуют стратегические инициативы, а также продемонстрируют инвестиционные возможности Узбекистана международному бизнес-сообществу. При этом в центре внимания будет не только Узбекистан, но и вся Центральная Азия.Напомним: в ноябре прошлого года в Ташкенте прошел II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.По итогам 2021 года Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).Читайте также:В Ташкенте готовятся к Первому Международному инвестиционному форумуКак связаны экономики Узбекистана и России: важное
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форум, мероприятие

Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу России

17:33 20.02.2022 (обновлено: 17:46 20.02.2022)
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Когда пройдет мероприятие и кто на нем будет присутствовать, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Ташкенте вовсю готовятся к Первому Международному инвестиционному форуму.
Мероприятие, как ожидается, посетят представители бизнеса и государственных структур России.
Об этом на первой конференции Агентства стратегического развития Узбекистана корреспонденту Sputnik рассказал заместитель генерального директора агентства Алексей Сим.
© SputnikПервая конференция Агентства стратегического развития Узбекистана
Первая конференция Агентства стратегического развития Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.02.2022
Первая конференция Агентства стратегического развития Узбекистана
© Sputnik

"Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, состав делегации пока мы назвать не можем. Но абсолютно точно, что представители России будут участвовать во всех секциях форума", — отметил Алексей Сим.

Инвестиционный форум посетят более 2 тысяч зарубежных гостей.
В основном, это представители международных финансовых институтов, инвестиционных компаний, представители масс-медиа, рассказал первый заместитель генерального директора Агентства стратегического развития Рустамхон Азизов.
"Запланировано пленарное заседание и секционная работа более чем по 20 направлениям по разным отраслям экономики, которые сейчас активно развиваются в Узбекистане", — добавил Азизов.
Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет 24-26 марта.
Участники обсудят и реализуют стратегические инициативы, а также продемонстрируют инвестиционные возможности Узбекистана международному бизнес-сообществу. При этом в центре внимания будет не только Узбекистан, но и вся Центральная Азия.
Напомним: в ноябре прошлого года в Ташкенте прошел II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.
На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.
По итогам 2021 года Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.
Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).
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