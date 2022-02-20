https://uz.sputniknews.ru/20220220/chem-tashkentskiy-investitsionnyy-forum-interesen-biznesu-rossii-22798143.html

Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу России

Чем Ташкентский инвестиционный форум интересен бизнесу России

Когда пройдет мероприятие и о чем будут говорить, читайте в материале.

2022-02-20T17:33+0500

2022-02-20T17:33+0500

2022-02-20T17:46+0500

экономика

форум

мероприятие

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. В Ташкенте вовсю готовятся к Первому Международному инвестиционному форуму. Мероприятие, как ожидается, посетят представители бизнеса и государственных структур России.Об этом на первой конференции Агентства стратегического развития Узбекистана корреспонденту Sputnik рассказал заместитель генерального директора агентства Алексей Сим. Инвестиционный форум посетят более 2 тысяч зарубежных гостей. В основном, это представители международных финансовых институтов, инвестиционных компаний, представители масс-медиа, рассказал первый заместитель генерального директора Агентства стратегического развития Рустамхон Азизов.Ташкентский международный инвестиционный форум пройдет 24-26 марта. Участники обсудят и реализуют стратегические инициативы, а также продемонстрируют инвестиционные возможности Узбекистана международному бизнес-сообществу. При этом в центре внимания будет не только Узбекистан, но и вся Центральная Азия.Напомним: в ноябре прошлого года в Ташкенте прошел II Форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Как заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на открытии мероприятия, объем накопленных российских инвестиций в экономику республики превысил $10 млрд. В стране насчитывается свыше 2 тысяч предприятий с участием российского капитала.На данный момент государства реализуют более 150 совместных проектов, их общая сумма составляет около $14 млрд.По итогам 2021 года Россия сменила Китай в качестве главного внешнеторгового партнера Узбекистана: на нее приходится 17,9% общего товарооборота, а на КНР – лишь 17,7%.Экономисты считают, что России удалось выйти вперед благодаря росту узбекского импорта — до 5,458 миллиарда долларов (увеличение в 1,3 раза).Читайте также:В Ташкенте готовятся к Первому Международному инвестиционному форумуКак связаны экономики Узбекистана и России: важное

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форум, мероприятие