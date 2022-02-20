https://uz.sputniknews.ru/20220220/kak-i-kogda-planiruyut-ozelenit-region-priaralya--sroki-22855019.html

Как и когда планируют "озеленить" регион Приаралья — сроки

Как и когда планируют "озеленить" регион Приаралья — сроки

К высадке уже готовы 700 тонн семян пустынных растений, а на 18 тысяч га насажден "зеленый покров".

2022-02-20T14:03+0500

2022-02-20T14:03+0500

2022-02-20T14:03+0500

общество

аральское море

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ТАШКЕНТ, 20 фев — Sputnik. Специалисты государственного комитета лесного хозяйства рассказали журналистам о ближайших планах по озеленению дна Аральского моря. Участвовала в пресс-конференции и корреспондент Sputnik Узбекистан. В ближайшие 5 лет на высохшем дне Аральского моря и территории Приаралья будет создан "зеленый покров". Это защитные леса из пустынных растений, которые будут высажены на площади 1 млн га. При этом 200 тысяч га озеленят уже этом году.К высадке готовы 700 тонн семян пустынных растений, а на 18 тысяч га насажден "зеленый покров". В настоящее время продолжаются работы по накоплению семян и посеву растений.Специалисты ведомства рассказали также о том, что с 1 марта по всему Узбекистану начнется высадка 125 миллионов саженцев. Жителям городов и селений безвозмездно раздадут в общей сложности 10 миллионов саженцев фруктовых и декоративных деревьев.Читайте также:Кто должен владеть деревьями в Узбекистане >>В Узбекистане создадут онлайн-реестр лесных насаждений >>

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аральское море