https://uz.sputniknews.ru/20220221/chto-nujno-isklyuchit-iz-ratsiona-chtoby-izbejat-dementsii-22211055.html

Что нужно исключить из рациона, чтобы избежать деменции

Что нужно исключить из рациона, чтобы избежать деменции

Чтобы избежать проблем с сосудами и улучшить мозговую деятельность, диетолог посоветовала есть больше овощей и фруктов, а также чаще употреблять орехи и рыбу.

2022-02-21T23:30+0500

2022-02-21T23:30+0500

2022-02-21T23:30+0500

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Белый хлеб может привести к деменции из-за содержания в нем маргарина и сахара, заявила врач-диетолог Елена Соломатина в интервью телеканалу "Москва 24".Специалист рекомендовала употреблять цельнозерновой продукт, желательно с овощами, чтобы уменьшить негативное воздействие на сосуды и мозговую деятельность.По словам медика, среди популярных продуктов питания наиболее опасны фастфуд, печенье и сухарики. Они содержат трансжиры (жиры, обогащенные водородом) и разрушают сосуды. Видео: как распознать первые признаки деменции, рассказал почтальон Печкин >>К тому же пагубное воздействие на организм оказывают консерванты, красители, алкоголь и жиры. "Печень пытается их вывести, потом перестает с этим справляться и в конечном итоге повреждается, не может выработать нормальный холестерин. То есть она начинает вырабатывать холестерин низкой плотности, который как раз и формирует атеросклеротические бляшки", – пояснила эксперт.Чтобы избежать проблем с сосудами и улучшить мозговую деятельность, диетолог посоветовала есть больше овощей и фруктов, а также чаще употреблять орехи и рыбу.Читайте также:Ученые выявили, кто больше всех подвержен развитию деменции >>Кофе против инсульта и деменции >>

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