https://uz.sputniknews.ru/20220221/kak-proshla-tseremoniya-zakrytiya-olimpiady-v-pekine--video-22861470.html
Как прошла церемония закрытия Олимпиады в Пекине — видео
Как прошла церемония закрытия Олимпиады в Пекине — видео
Олимпийские Игры в Пекине официально завершились. Как прошла церемония закрытия, кому передали олимпийский флаг и о медальном зачете — читайте в материале.
2022-02-21T10:03+0500
2022-02-21T10:03+0500
2022-02-21T10:14+0500
зимняя олимпиада в пекине - 2022
олимпиада
церемония
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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Пекине завершилась церемония закрытия Олимпийских игр 2022. Торжественное мероприятие прошло на пекинском стадионе "Птичье гнездо". Церемонию закрытия смогли посетить только жители Китая.На стадионе присутствовали председатель китайской коммунистической партии Си Цзиньпин и глава Томас Бах.На "Национальном стадионе" прозвучал первый концерт Петра Чайковского в честь российских спортсменов.Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, избранный в комиссию спортсменов МОК, наградил волонтеров, помогавших гостям Игр.Детский хор исполнил гимн Олимпийского движение.Мэр Пекина передал Олимпийский флаг хозяевам следующих зимних Игр, которые состоятся в 2026 году, – итальянским городам Милану и Кортина-д'Ампеццо. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии (16 золотых/8 серебряных/13 бронзовых медалей). За ней следом идут команды Германии (12/10/5) и Китая (9/4/2).Зрителям показали в конце красочный видеоролик о Милане.Глава МОК Томас Бах произнес речь, в которой объявил 24-е Олимпийские Игры закрытыми и призвал правительства всех стран мира обеспечить доступ к вакцине от COVID.Залпы салюта украсили ночное небо над Пекином.В Олимпийских играх участвовал также Комилжон Тухтаев – единственный представитель Узбекистана на зимней Олимпиаде в Пекине-2022. Напомним, 13 февраля после второго спуска горнолыжник занял 29-ю строчку в рейтинге участников состязаний. Невысокий результат спортсмен объяснил непривычным искусственным снегом на склоне.Узбекистанского горнолыжника Комилжона Тухтаева дисквалифицировали из-за неправильного прохождения трассы, об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Узбекистана в своем Telegram-канале.Читайте также:Тухтаев дисквалифицирован
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олимпиада, церемония
Как прошла церемония закрытия Олимпиады в Пекине — видео
10:03 21.02.2022 (обновлено: 10:14 21.02.2022) Подписаться на
Олимпийские Игры в Пекине официально завершились. Как прошла церемония закрытия, кому передали олимпийский флаг и о медальном зачете — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Пекине завершилась церемония закрытия Олимпийских игр 2022. Торжественное мероприятие прошло на пекинском стадионе "Птичье гнездо".
Церемонию закрытия смогли посетить только жители Китая.
На стадионе присутствовали председатель китайской коммунистической партии Си Цзиньпин и глава Томас Бах.
На "Национальном стадионе" прозвучал первый концерт Петра Чайковского в честь российских спортсменов.
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, избранный в комиссию спортсменов МОК, наградил волонтеров, помогавших гостям Игр.
Детский хор исполнил гимн Олимпийского движение.
Мэр Пекина передал Олимпийский флаг хозяевам следующих зимних Игр, которые состоятся в 2026 году, – итальянским городам Милану и Кортина-д'Ампеццо.
Победителем медального зачета стала сборная Норвегии (16 золотых/8 серебряных/13 бронзовых медалей). За ней следом идут команды Германии (12/10/5) и Китая (9/4/2).
Сборная России, спортсмены которой завоевали рекордное для себя число медалей (32), расположилась на девятом месте.
Зрителям показали в конце красочный видеоролик о Милане.
Глава МОК Томас Бах произнес речь, в которой объявил 24-е Олимпийские Игры закрытыми и призвал правительства всех стран мира обеспечить доступ к вакцине от COVID.
Залпы салюта украсили ночное небо над Пекином.
В Олимпийских играх участвовал также Комилжон Тухтаев – единственный представитель Узбекистана на зимней Олимпиаде в Пекине-2022.
Напомним, 13 февраля после второго спуска горнолыжник занял 29-ю строчку в рейтинге участников состязаний. Невысокий результат спортсмен объяснил
непривычным искусственным снегом на склоне.
Узбекистанского горнолыжника Комилжона Тухтаева дисквалифицировали из-за неправильного прохождения трассы, об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Узбекистана в своем Telegram-канале.