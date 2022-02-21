https://uz.sputniknews.ru/20220221/kak-proshla-tseremoniya-zakrytiya-olimpiady-v-pekine--video-22861470.html

Как прошла церемония закрытия Олимпиады в Пекине — видео

Как прошла церемония закрытия Олимпиады в Пекине — видео

Олимпийские Игры в Пекине официально завершились. Как прошла церемония закрытия, кому передали олимпийский флаг и о медальном зачете — читайте в материале.

2022-02-21T10:03+0500

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зимняя олимпиада в пекине - 2022

олимпиада

церемония

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ТАШКЕНТ, 21 фев — Sputnik. В Пекине завершилась церемония закрытия Олимпийских игр 2022. Торжественное мероприятие прошло на пекинском стадионе "Птичье гнездо". Церемонию закрытия смогли посетить только жители Китая.На стадионе присутствовали председатель китайской коммунистической партии Си Цзиньпин и глава Томас Бах.На "Национальном стадионе" прозвучал первый концерт Петра Чайковского в честь российских спортсменов.Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад, избранный в комиссию спортсменов МОК, наградил волонтеров, помогавших гостям Игр.Детский хор исполнил гимн Олимпийского движение.Мэр Пекина передал Олимпийский флаг хозяевам следующих зимних Игр, которые состоятся в 2026 году, – итальянским городам Милану и Кортина-д'Ампеццо. Победителем медального зачета стала сборная Норвегии (16 золотых/8 серебряных/13 бронзовых медалей). За ней следом идут команды Германии (12/10/5) и Китая (9/4/2).Зрителям показали в конце красочный видеоролик о Милане.Глава МОК Томас Бах произнес речь, в которой объявил 24-е Олимпийские Игры закрытыми и призвал правительства всех стран мира обеспечить доступ к вакцине от COVID.Залпы салюта украсили ночное небо над Пекином.В Олимпийских играх участвовал также Комилжон Тухтаев – единственный представитель Узбекистана на зимней Олимпиаде в Пекине-2022. Напомним, 13 февраля после второго спуска горнолыжник занял 29-ю строчку в рейтинге участников состязаний. Невысокий результат спортсмен объяснил непривычным искусственным снегом на склоне.Узбекистанского горнолыжника Комилжона Тухтаева дисквалифицировали из-за неправильного прохождения трассы, об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Узбекистана в своем Telegram-канале.Читайте также:Тухтаев дисквалифицирован

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