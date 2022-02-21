https://uz.sputniknews.ru/20220221/kazaxstan-v-ojidanii-tigra-kak-gotovyatsya-vozrojdeniyu-polosatyx--video-22869882.html
Казахстан в ожидании тигра: как готовятся возрождению "полосатых" — видео
Казахстан в ожидании тигра: как готовятся возрождению "полосатых" — видео
Казахстан поставил неожиданную цель - восстановить экосистему, которая была 100 лет назад. Подробности — в видео.
2022-02-21T13:01+0500
2022-02-21T13:01+0500
2022-02-21T13:04+0500
видео
казахстан
тигр
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По его словам, в настоящее время реализуется первый этап программы реинтродукции тигра в Казахстане. В рамках программы восстанавливают лес в Иле-Балхашском резервате, подкармливают диких кабанов и джейранов, а также выпускают в природу редких бухарских оленей. Как еще Казахстан готовится к возвращению тигра, смотрите в видео.Читайте также:
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казахстан, тигр, видео
Казахстан в ожидании тигра: как готовятся возрождению "полосатых" — видео
13:01 21.02.2022 (обновлено: 13:04 21.02.2022) Подписаться на
Для возвращения тигра в Казахстан восстанавливается вся экосистема Прибалхашья, отмечает директор Центрально-Азиатской программы WWF Григорий Мазманянц.
По его словам, в настоящее время реализуется первый этап программы реинтродукции тигра в Казахстане.
В рамках программы восстанавливают лес в Иле-Балхашском резервате, подкармливают диких кабанов и джейранов, а также выпускают в природу редких бухарских оленей.
Как еще Казахстан готовится к возвращению тигра, смотрите в видео.