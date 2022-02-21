https://uz.sputniknews.ru/20220221/kazaxstan-v-ojidanii-tigra-kak-gotovyatsya-vozrojdeniyu-polosatyx--video-22869882.html

Казахстан в ожидании тигра: как готовятся возрождению "полосатых" — видео

Казахстан в ожидании тигра: как готовятся возрождению "полосатых" — видео

Казахстан поставил неожиданную цель - восстановить экосистему, которая была 100 лет назад. Подробности — в видео.

2022-02-21T13:01+0500

2022-02-21T13:01+0500

2022-02-21T13:04+0500

видео

казахстан

тигр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/15/22869831_2:0:1268:712_1920x0_80_0_0_57e50fa180e72b6eea1f6f3d0b642c47.jpg

По его словам, в настоящее время реализуется первый этап программы реинтродукции тигра в Казахстане. В рамках программы восстанавливают лес в Иле-Балхашском резервате, подкармливают диких кабанов и джейранов, а также выпускают в природу редких бухарских оленей. Как еще Казахстан готовится к возвращению тигра, смотрите в видео.Читайте также:

казахстан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

казахстан, тигр, видео