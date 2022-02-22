https://uz.sputniknews.ru/20220222/kakoy-verdikt-vynesen-glave-agentstva-kinematografii-22899396.html

Какой вердикт вынесен главе Агентства кинематографии

Какой вердикт вынесен главе Агентства кинематографии

Какое наказание грозит Фирдавсу Абдухаликову за нарушение закона — судья озвучил приговор.

2022-02-22T12:03+0500

2022-02-22T12:03+0500

2022-02-22T12:03+0500

общество

фирдавс абдухаликов

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Чиланзарский районный суд признал руководителя Агентства кинематографии Фирдавса Абдухаликова виновным в нарушении законодательства о госзакупках. Ему назначен солидный штраф. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.Напомним, Агентство по противодействию коррупции обвинило его в ряде нарушений – в частности, на государственные деньги снимались сериалы для компании, принадлежащей его жене и детям.Почти сразу после этого Абдухаликов покинул пост главы правления Национальной ассоциации электронных СМИ, его место занял Шерзод Кудратходжа.Согласно решению суда, виновный в нарушениях должен выплатить административный штраф в 30 БРВ (8,1 млн сумов). Это максимальный размер взыскания, которое мог назначить судья. Глава Агентства кинематографии может обжаловать решение в сроки, установленные Кодексом об административной ответственности.Читайте также:Почему контент телеканала Sevimli взяли под строгий контроль — видео >>Директора телеканала Sevimli уволили после показа скандального сериала >>

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фирдавс абдухаликов