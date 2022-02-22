https://uz.sputniknews.ru/20220222/kem-byt-a-kem-ne-byt-professii-kotorye-vybirayut-inostrannye-studenty-v-rossii-22911010.html

Кем быть, а кем не быть: профессии, которые выбирают иностранные студенты в России

Кем быть, а кем не быть: профессии, которые выбирают иностранные студенты в России

За последние годы российское образование среди иностранных студентов становится все более популярным. Какие специальности популярны, а какие не востребованы среди молодых иностранцев?

2022-02-22T17:58+0500

2022-02-22T17:58+0500

2022-02-22T17:58+0500

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Иностранные абитуриенты чаще всего хотят учиться в России на врачей. Об этом сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные Россотрудничества.В 2021-2022 учебном году профессию врача в России захотели освоить почти 20% иностранцев. Большинство из них поступили на направление "клиническая медицина".На втором месте у зарубежных студентов идет "экономика и управление". Обучиться этой специальности захотели 13% иностранцев.Значительно меньше молодых людей выбирают образование компьютерного специалиста. На направление "информатика и вычислительная техника" поступили 7% человек.Самый небольшой спрос у иностранцев в России на такие специальности как: политические науки, религиоведение, языкознание и литературоведение. На эти направления поступают по 5% студентов.В Россотрудничестве отметили, что количество иностранных студентов в российских университетах увеличивается с каждым годом.Создаются все необходимые условия для удобного поступления в высшие учебные заведения.К примеру, в 2022 году зарубежные студенты смогли дистанционно подать документы в приемную комиссию.Россотрудничество также разработало специальную информационную систему, которая позволит проще и быстрее выбрать университет, пройти конкурсный отбор и получить приглашение.Ранее стало известно, что Россия увеличит квоту на обучение в вузах для иностранных граждан.В 2022 году 23 тысячи ребят смогут учиться в российских высших учебных заведениях. Таким образом, квоту увеличат на 30 тысяч мест.Читайте также:Россия увеличивает количество квот для иностранных студентовЕще девять филиалов российских вузов откроют в Узбекистане

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студенты, профессия, образование