https://uz.sputniknews.ru/20220209/rossiya-uvelichivaet-kolichestvo-kvot-dlya-inostrannyx-studentov-22641154.html
Россия увеличивает количество квот для иностранных студентов
Россия увеличивает количество квот для иностранных студентов
К 2023 году правительственная квота для иностранных студентов в российских вузах увеличится до 30 тысяч мест.
2022-02-09T20:43+0500
2022-02-09T20:43+0500
2022-02-09T20:43+0500
россия
студенты
квота
вузы
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ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Количество мест, выделяемых иностранным гражданам для обучения по квоте правительства Российской Федерации, постепенно увеличится. Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования России.Так, в 2022 году квоту планируется поднять на пять тысяч до 23 тысяч мест, а в 2023 году - до 30 тысяч. В минобрнауки напоминают, что в прошлом году она не превышала 18 тысяч, таким образом за два года она будет увеличена на 60 процентов.Там уточнили, что количество принятых граждан СНГ на обучение по правительственной квоте на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2020/21 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом выросла на 9,7 процента, а в 2021/22 учебном году — еще на 16 процентов.Ранее сообщалось, что в российских вузах на сегодняшний день обучается 324 тысячи иностранных студентов, 48,7 тысячи из которых — граждане Узбекистана.Больше всего иностранцев обучаются в Российском университете дружбы народов, Казанском федеральном университете, Московском финансово-промышленном университете "Синергия", Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.При этом чаще всего иностранцы выбирают медицинские и экономические направления обучения. Помимо этого, среди казахстанских и узбекистанских студентов востребован еще и менеджмент, туркменских — педагогика, таджикистанских — стоматология, кыргызских ― строительство.Высшее образование в России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.Министр отметил, что российская сторона за последние три года поэтапно увеличивает ежегодно предоставляемые студентам из Узбекистана грантовые места для обучения в российских вузах за счет федерального бюджета.Помимо этого за последние три года число филиалов российских вузов в самой республике выросло с четырех до 14. В ближайшее время откроется еще девять.
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MIA „Rosiya Segodnya“
студенты, квота, вузы
Россия увеличивает количество квот для иностранных студентов
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К 2023 году правительственная квота для иностранных студентов в российских вузах увеличится до 30 тысяч мест.
ТАШКЕНТ, 9 фев – Sputnik. Количество мест, выделяемых иностранным гражданам для обучения по квоте правительства Российской Федерации, постепенно увеличится. Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования России.
Так, в 2022 году квоту планируется поднять на пять тысяч до 23 тысяч мест, а в 2023 году - до 30 тысяч. В минобрнауки напоминают, что в прошлом году она не превышала 18 тысяч, таким образом за два года она будет увеличена на 60 процентов.
“В приемной кампании 2021/22 учебного года наибольшее количество заявок получено из таких стран, как Китай, Вьетнам, Таджикистан, Узбекистан и Афганистан. Также было увеличено количество мест для обучения в пределах квоты правительства Российской Федерации гражданам Республики Беларусь, Казахстана, Сирии и Монголии”, — говорится в сообщении министерства.
Там уточнили, что количество принятых граждан СНГ на обучение по правительственной квоте на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры в 2020/21 учебном году по сравнению с предыдущим учебным годом выросла на 9,7 процента, а в 2021/22 учебном году — еще на 16 процентов.
Ранее сообщалось
, что в российских вузах на сегодняшний день обучается 324 тысячи иностранных студентов, 48,7 тысячи из которых — граждане Узбекистана.
Больше всего иностранцев обучаются в Российском университете дружбы народов, Казанском федеральном университете, Московском финансово-промышленном университете "Синергия", Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.
При этом чаще всего иностранцы выбирают медицинские и экономические направления обучения. Помимо этого, среди казахстанских и узбекистанских студентов востребован еще и менеджмент, туркменских — педагогика, таджикистанских — стоматология, кыргызских ― строительство.
Высшее образование в России сегодня пользуется повышенным спросом в Узбекистане. В ноябре прошлого года министр высшего и среднего специального образования республики Абдукодыр Тошкулов сообщил
, что квоты для бесплатного обучения в российских вузах для студентов из Узбекистана в следующем учебном году могут вырасти до 750 мест. Это в три раза больше, чем в 2018-м.
Министр отметил, что российская сторона за последние три года поэтапно увеличивает ежегодно предоставляемые студентам из Узбекистана грантовые места для обучения в российских вузах за счет федерального бюджета.
Помимо этого за последние три года число филиалов российских вузов в самой республике выросло с четырех до 14. В ближайшее время откроется
еще девять.