https://uz.sputniknews.ru/20220222/mirziyoev-razdelil-ministerstvo-turizma-i-sporta-22891467.html

Мирзиёев разделил Министерство туризма и спорта

Мирзиёев разделил Министерство туризма и спорта

Уже даже известно, кто возглавит новые структуры. Подробности — в материале.

2022-02-22T09:22+0500

2022-02-22T09:22+0500

2022-02-22T09:52+0500

общество

шавкат мирзиёев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20514085_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1dc87235adda10b1f98561d3904d23a8.jpg

ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил реорганизовать Министерство туризма и спорта.Одно ведомство разделят на два. Кроме того, глава государства подписал указ о назначении министром туризма и культурного наследия вице-премьера Азиза Абдухакимова, который возглавлял прежнее ведомство.Пост министра по развитию спорта займет Адхам Икрамов, ранее руководивший Торгово-промышленной палатой страны. Ранее их кандидатуры одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса. Министерство туризма и спорта Узбекистана было создано в апреле 2021 года на базе Министерства физической культуры и спорта и Госкомитета по развитию туризма.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шавкат мирзиёев