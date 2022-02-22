https://uz.sputniknews.ru/20220222/mirziyoev-razdelil-ministerstvo-turizma-i-sporta-22891467.html
Мирзиёев разделил Министерство туризма и спорта
Мирзиёев разделил Министерство туризма и спорта
Уже даже известно, кто возглавит новые структуры. Подробности — в материале.
2022-02-22T09:22+0500
2022-02-22T09:22+0500
2022-02-22T09:52+0500
общество
шавкат мирзиёев
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил реорганизовать Министерство туризма и спорта.Одно ведомство разделят на два. Кроме того, глава государства подписал указ о назначении министром туризма и культурного наследия вице-премьера Азиза Абдухакимова, который возглавлял прежнее ведомство.Пост министра по развитию спорта займет Адхам Икрамов, ранее руководивший Торгово-промышленной палатой страны. Ранее их кандидатуры одобрили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса. Министерство туризма и спорта Узбекистана было создано в апреле 2021 года на базе Министерства физической культуры и спорта и Госкомитета по развитию туризма.Читайте также:
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шавкат мирзиёев
Мирзиёев разделил Министерство туризма и спорта
09:22 22.02.2022 (обновлено: 09:52 22.02.2022) Подписаться на
Уже известно, кто возглавит новые ведомства. Подробности — в материале.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил реорганизовать Министерство туризма и спорта.
Одно ведомство разделят на два.
"Образовать на базе Министерства туризма и спорта: Министерство туризма и культурного наследия; Министерство развития спорта", — говорится в тексте указа.
Кроме того, глава государства подписал указ о назначении министром туризма и культурного наследия вице-премьера Азиза Абдухакимова, который возглавлял прежнее ведомство.
Пост министра по развитию спорта займет Адхам Икрамов, ранее руководивший Торгово-промышленной палатой страны.
Ранее их кандидатуры одобрили
депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Министерство туризма и спорта Узбекистана было создано в апреле 2021 года на базе Министерства физической культуры и спорта и Госкомитета по развитию туризма.