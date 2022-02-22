https://uz.sputniknews.ru/20220222/v-gruzii-zaderjali-vosem-chelovek-na-aktsii-v-podderjku-saakashvili--video-22905837.html

В Грузии задержали восемь человек на акции в поддержку Саакашвили — видео

В Грузии задержали восемь человек на акции в поддержку Саакашвили — видео

Протестующие требовали освободить экс-президента из заключения.

2022-02-22T16:42+0500

2022-02-22T16:42+0500

2022-02-22T16:42+0500

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. В Грузии правоохранители задержали восемь демонстрантов на акции протеста у здания администрации правительства в Тбилиси. Выяснилось, что это были активисты из самой большой оппозиционной партии "Единое национальное движение".Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.Митингующие собрались у канцелярии в поддержку экс-президента Михаила Саакашвили, который накануне объявил о начале очередной голодовки. Они призывали освободить бывшего президента и требовали встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Оппозиционеры хотели раскрыть плакаты, но полицейские не дали им перекрыть дорогу и встретить премьера."В административном порядке задержали восемь человек. Их обвиняют в неподчинении законным требованиям полиции", – прокомментировали в пресс-службе МВД.Сторонники Саакашвили утверждают, что митингующих задержали по несуществующим причинам.На данный момент обстановка стабилизировалась, но на месте все еще остаются полицейские и несколько участников акции.Арест СаакашвилиСаакашвили задержали 1 октября на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.На рассмотрении в суде находятся еще три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Читайте также:В Грузии устроили "голодовку в квадрате": главное о событиях — видеоЭкс-президент Грузии Михаил Саакашвили может получить статус пострадавшего

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