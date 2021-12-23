https://uz.sputniknews.ru/20211223/v-gruzii-ustroili-golodovku-v-kvadrate-glavnoe-o-sobytiyax--video-21911429.html

В Грузии устроили "голодовку в квадрате": главное о событиях — видео

В Грузии устроили "голодовку в квадрате": главное о событиях — видео

Что не могут поделить две партии и как к этому относится президент Саломе Зурабишвили — в обзоре.

2021-12-23T12:52+0500

2021-12-23T12:52+0500

2021-12-23T12:52+0500

в мире

грузия

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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Грузии продолжают нарастать волнения.Накануне председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия анонсировал массовую голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. К голодовке, по словам оппозиционеров, уже присоединились более 100 человек.В ответ те, кто пострадал в период президентства Саакашвили, решили устроить похожую акцию. Их цель — запретить бывшую правящую партию "ЕНД", пишет Sputnik Грузия.Сосо — отец Буты Робакидзе, убитого полицией во время президентства Михаила Саакашвили.Между тем голодал недавно и сам экс-президент. Его акция продлилась 50 дней. Сейчас Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, проходит курс реабилитации в военном госпитале.Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.Президент Грузии Саломе Зурабишвили тем временем уже неделю проводит встречи с представителями разных политических сил для преодоления поляризации в стране.Саакашвили осмотрит психиатр >>Глава государства осудила категоричность лидеров конфликтующих партий.Президент заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. На прошлой неделе Зурабишвили пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке.Читайте также:Видео: в Тбилиси начался суд над Михаилом Саакашвили >>Вне зоны доступа: Саакашвили временно запретили звонить по телефону >>

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