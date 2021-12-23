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В Грузии устроили "голодовку в квадрате": главное о событиях — видео
В Грузии устроили "голодовку в квадрате": главное о событиях — видео
Что не могут поделить две партии и как к этому относится президент Саломе Зурабишвили — в обзоре.
2021-12-23T12:52+0500
2021-12-23T12:52+0500
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грузия
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ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Грузии продолжают нарастать волнения.Накануне председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия анонсировал массовую голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. К голодовке, по словам оппозиционеров, уже присоединились более 100 человек.В ответ те, кто пострадал в период президентства Саакашвили, решили устроить похожую акцию. Их цель — запретить бывшую правящую партию "ЕНД", пишет Sputnik Грузия.Сосо — отец Буты Робакидзе, убитого полицией во время президентства Михаила Саакашвили.Между тем голодал недавно и сам экс-президент. Его акция продлилась 50 дней. Сейчас Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, проходит курс реабилитации в военном госпитале.Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.Президент Грузии Саломе Зурабишвили тем временем уже неделю проводит встречи с представителями разных политических сил для преодоления поляризации в стране.Саакашвили осмотрит психиатр &gt;&gt;Глава государства осудила категоричность лидеров конфликтующих партий.Президент заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе. На прошлой неделе Зурабишвили пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке.Читайте также:Видео: в Тбилиси начался суд над Михаилом Саакашвили &gt;&gt;Вне зоны доступа: Саакашвили временно запретили звонить по телефону &gt;&gt;
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В Грузии устроили "голодовку в квадрате": главное о событиях — видео

12:52 23.12.2021
© Sputnik / Alex ShlamovАкция Единого Нацдвижения в день рождения Саакашвили 21 декабря 2021 года
Акция Единого Нацдвижения в день рождения Саакашвили 21 декабря 2021 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Alex Shlamov
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Политическую обстановку в Грузии уже прокомментировала президент Саломе Зурабишвили.
ТАШКЕНТ, 23 дек — Sputnik. В Грузии продолжают нарастать волнения.
Накануне председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ника Мелия анонсировал массовую голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
К голодовке, по словам оппозиционеров, уже присоединились более 100 человек.
В ответ те, кто пострадал в период президентства Саакашвили, решили устроить похожую акцию. Их цель — запретить бывшую правящую партию "ЕНД", пишет Sputnik Грузия.
"Мы покажем им, как надо голодать и как должен выглядеть человек на грани смерти", — заявил Сосо Робакидзе.
Сосо — отец Буты Робакидзе, убитого полицией во время президентства Михаила Саакашвили.
Между тем голодал недавно и сам экс-президент. Его акция продлилась 50 дней. Сейчас Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, проходит курс реабилитации в военном госпитале.
Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили тем временем уже неделю проводит встречи с представителями разных политических сил для преодоления поляризации в стране.
Саакашвили осмотрит психиатр >>
Глава государства осудила категоричность лидеров конфликтующих партий.
"Язык ультиматума или голодовка не снимают напряженности и не предлагают выхода из тупиковой ситуации, и это не выведет ни нас, ни мир из этой ситуации", — сказала Зурабишвили.
Президент заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе.
На прошлой неделе Зурабишвили пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке.
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