https://uz.sputniknews.ru/20220222/v-uzbekistane-rasprodali-bilety-na-prizrachnyy-reys-v-moskvu-22903877.html

В Узбекистане распродали билеты на “призрачный” рейс в Москву

В Узбекистане распродали билеты на “призрачный” рейс в Москву

Порядка 150 пассажиров не смогли вылететь 22 февраля из Карши в Москву. В компании Uzbekistan Airports объяснили, кто обманул людей и как решился вопрос.

2022-02-22T14:03+0500

2022-02-22T14:03+0500

2022-02-22T14:03+0500

общество

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Порядка 150 пассажиров скопилось в аэропорту Карши в надежде вылететь во вторник в Москву. Однако, рейса, на который они купили билеты, в расписании не оказалось.Как сообщили в АО Uzbekistan Airports, пассажиры приобрели билеты в онлайн-сервисах Easy Booking и Atlas Avia tour на рейс российской авиакомпании Red Wings с прилетом в аэропорт “Домодедово”. Согласно проездному документу, они должны были вылететь из Карши 22 февраля в 8.00.Однако в аэропорту Карши данного рейса не оказалось в расписании. Но рейс WZ-4492 сегодня должен улетать из аэропорта Навои в 15:00.При этом, пояснили там, реализаторы были обязаны организовать трансфер из Карши в Навои. Однако этого сделано не было и людям пришлось добираться до соседнего города своим ходом.Как сообщили в аэропорту Навои, пассажиры рейса WZ-4492 уже начинают прибывать в терминал. Регистрация на рейс началась в 12:00 по местному времени.Это не единичный случай, когда пассажирам из Узбекистана продавали билеты на несуществующие рейсы в российские города. Подобное происходило в ноябре прошлого года с чартерными рейсами авиакомпании iFly Airlines. Тогда люди не смогли вылететь из Ургенча и Навои в Москву и Санкт-Петербург практически по той же причине - их рейсов не оказалось в расписании.Позднее агентство "Узавиация" временно запретила полеты российской авиакомпании до исправления выявленных нарушений. По данным агентства, перевозчик организовал продажу авиабилетов на чартерные рейсы без разрешения узбекских авиавластей.С 25 ноября запрет был снят после того, как авиаперевозчик исправил замечания узбекской стороны.С 1 апреля 2021 года возобновлено регулярное авиасообщение между Россией и Узбекистаном. Помимо регулярных рейсов, между двумя странами осуществляются чартерные рейсы, которые также пользуются повышенным спросом.

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