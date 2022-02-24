https://uz.sputniknews.ru/20220224/devochke-upavshey-s-eskalatora-stalo-luchshe-22951226.html

Девочке, упавшей с эскалатора, стало лучше

Девочке, упавшей с эскалатора, стало лучше

В Минздраве рассказали о состоянии маленькой пациентки.

2022-02-24T15:21+0500

2022-02-24T15:21+0500

2022-02-24T15:57+0500

общество

девочка

минздрав узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. В настоящее время динамика общего состояния трехлетнего ребенка улучшается.Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.Врачи областного многопрофильного детского медицинского центра проводят стандартное лечение.Более того, за состоянием здоровья девочки каждый день следят квалифицированные специалисты Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра педиатрии.В ближайшее время пострадавшую собираются перевести из реанимации в педиатрическое отделение.Напомним, 18 февраля в торговом центре "Янги хаёт" в Навои 53-летний местный житель с 3-летней внучкой на руках упал с эскалатора между пятым и четвертым этажами. Мужчина скончался на месте.Девочку срочно госпитализировали в областной многопрофильный детский медицинский центр, где провели все необходимые стандартные процедуры: неврологический осмотр, УЗИ и компьютерную томографию головного мозга.У малышки диагностировали травму головного мозга и правого легкого, а также перелом тазовой кости, травмы суставов, мягких тканей лба и бедра.Читайте также:За девочкой из Ташкентского зоопарка будут следить до 18 летДевочку, брошенную в вольер к медведю, выписали из больницы — фото

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девочка, минздрав узбекистана