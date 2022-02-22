https://uz.sputniknews.ru/20220222/devochku-broshennuyu-v-voler-k-medvedyu-vypisali-iz-bolnitsy--foto-22891163.html
Девочку, брошенную в вольер к медведю, выписали из больницы — фото
Девочку, брошенную в вольер к медведю, выписали из больницы — фото
За девочкой из Ташкентского зоопарка будут следить до 18 лет
2022-02-22T08:58+0500
2022-02-22T08:58+0500
2022-02-22T09:03+0500
общество
медведь
ташкент
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ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Девочку, которую в зоопарке Ташкента мать перебросила в вольер к медведю, в понедельник выписали из Республиканского научного центра скорой медицинской помощи.Ребенка передали под опеку бабушки.Минздрав назначил директора Национального детского медицинского центра Алишера Шарипова ответственным по наблюдению за состоянием здоровья девочки, пока ей не исполнится 18 лет.Инцидент произошел в конце январяМолодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.К счастью, медведь не атаковал ребенка. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное.Опубликовано видео страшного инцидента с ребенком и медведем из зоопарка >>Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.В Министерстве по поддержке махалли и семьи сообщили, что мать находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа.Женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь.Сперва сообщалось, что женщина является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.В Генпрокуратуре страны заявили, что мать девочки с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.Читайте также:
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медведь, ташкент
Девочку, брошенную в вольер к медведю, выписали из больницы — фото
08:58 22.02.2022 (обновлено: 09:03 22.02.2022) Подписаться на
Инцидент произошел в конце января в зоопарке Ташкента. Молодая женщина перекинула девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.
ТАШКЕНТ, 22 фев — Sputnik. Девочку, которую в зоопарке Ташкента мать перебросила в вольер к медведю, в понедельник выписали из Республиканского научного центра скорой медицинской помощи.
"Сегодня, учитывая положительный результат всех медицинских осмотров и нормальное психическое состояние ребенка, девочку выписали домой в сопровождении родственников", — сообщили в ведомстве.
Ребенка передали под опеку бабушки.
Минздрав назначил директора Национального детского медицинского центра Алишера Шарипова ответственным по наблюдению за состоянием здоровья девочки, пока ей не исполнится 18 лет.
Инцидент произошел в конце января
Молодая женщина перекинула маленькую девочку через защитный барьер на глазах у посетителей.
К счастью, медведь не атаковал ребенка. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга от падения с пятиметровой высоты.
Сейчас девочка находится в палате интенсивной терапии, состояние ее оценивается, как стабильное.
Второй ребенок женщины — шестилетний мальчик передан на время следствия в органы опеки. Зоопарк сделал бесплатным вход для пострадавшей девочки и для ее брата.
В Министерстве по поддержке махалли и семьи сообщили, что мать находилась в депрессии из-за уехавшего в Россию мужа.
Женщине и ее двум детям неоднократно оказывалась социальная и юридическая помощь.
Сперва сообщалось, что женщина является безработной, затем министерство уточнило, что она преподает в одном из вузов Ташкента.
В Генпрокуратуре страны заявили, что мать девочки с июля 2021 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на умышленное убийство", предусматривающей минимум 15 лет тюрьмы.