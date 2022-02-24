https://uz.sputniknews.ru/20220224/dvoix-uzbekistantsev-ne-pustili-v-malyy-xadj-22954625.html
Двоих узбекистанцев не пустили в малый хадж
Двоих узбекистанцев не пустили в малый хадж
Управление мусульман Узбекистана пояснило, за что двоих паломников задержали в Саудовской Аравии.
2022-02-24T16:45+0500
2022-02-24T16:45+0500
2022-02-24T16:45+0500
общество
саудовская аравия
малый хадж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/698/85/6988501_0:15:3073:1743_1920x0_80_0_0_2b57c263f8a74379da29e7e7577717b6.jpg
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik. Двоих граждан Узбекистана, приехавших в составе группы паломников на малый хадж в Саудовскую Аравию, не пустили в страну. О причинах этого сообщило Управление мусульман Узбекистана (УМУ).По данным управления, впервые за два года пандемии группа паломников из Узбекистана отправилась в Саудовскую Аравию для совершения умры.Как оказалось, двое задержанных еще в 2019 году пытались въехать в Саудовскую Аравию на хадж по поддельным паспортам Кыргызстана. За нарушение законодательства королевства, им был запрещен въезд в страну на 10 лет.В настоящее время нарушителей пытаются вернуть в Узбекистан. Управление мусульман просит паломников не использовать незаконные методы для совершения хаджа.Напомним, с октября прошлого года Саудовская Аравия разрешила въезд в страну для малого хаджа только привитым иностранцам, а с начала 2022-го посещать страну могут и паломники, вакцинированные двумя дозами "Спутника V".Первые рейсы из Узбекистана в Саудовскую Аравию вылетели 22, 25 и 28 января. В первую очередь, в умру (малый хадж. – Прим. ред.) отправились те, кто не смог совершить его во время пандемии, если поездка уже была оплачена в марте 2020 года, когда ввели ограничения на паломничество.Читайте также: Кому нужна бустерная доза вакцины для посещения Мекки
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/698/85/6988501_40:0:2771:2048_1920x0_80_0_0_15c42b09a5ae63f1293bd3d8d287598a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
саудовская аравия, малый хадж
Двоих узбекистанцев не пустили в малый хадж
Подписаться на
Управление мусульман Узбекистана пояснило, почему двоих паломников задержали в Саудовской Аравии.
ТАШКЕНТ, 24 фев – Sputnik.
Двоих граждан Узбекистана, приехавших в составе группы паломников на малый хадж в Саудовскую Аравию, не пустили в страну. О причинах этого сообщило
Управление мусульман Узбекистана (УМУ).
По данным управления, впервые за два года пандемии группа паломников из Узбекистана отправилась в Саудовскую Аравию для совершения умры.
"Во время нынешней умры двое наших паломников были задержаны в аэропорту Медины пограничной службой Саудовской Аравии, и им был запрещен въезд в страну", - сообщает УМУ.
Как оказалось, двое задержанных еще в 2019 году пытались въехать в Саудовскую Аравию на хадж по поддельным паспортам Кыргызстана. За нарушение законодательства королевства, им был запрещен въезд в страну на 10 лет.
В настоящее время нарушителей пытаются вернуть в Узбекистан. Управление мусульман просит паломников не использовать незаконные методы для совершения хаджа.
"Эти двое лишили себя возможности совершать святое паломничество и умру. Кроме того, из-за них два места квоты, выделенной нашей стране для совершения хаджа, пропали зря", - подчеркивают в управлении.
Напомним, с октября прошлого года Саудовская Аравия разрешила
въезд в страну для малого хаджа только привитым иностранцам, а с начала 2022-го посещать страну могут
и паломники, вакцинированные двумя дозами "Спутника V".
Первые рейсы из Узбекистана в Саудовскую Аравию вылетели 22, 25 и 28 января. В первую очередь, в умру (малый хадж. – Прим. ред.) отправились те, кто не смог совершить его во время пандемии, если поездка уже была оплачена в марте 2020 года, когда ввели ограничения на паломничество.
Хадж и умра
Согласно вероучению, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж – паломничество к святыням ислама в Мекке.
Хадж можно совершить только в посвященный этому месяц зуль-хиджа ("месяц паломничества") по лунному календарю, в 2022 году – в июле.
Также верующие могут посетить Мекку в любое другое время года. Такое паломничество называется умра, но, с точки зрения ислама, оно не обязательно и не является заменой хаджу.