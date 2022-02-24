https://uz.sputniknews.ru/20220224/mirziyoev-zaxvatyvat-zemlyu-bolshe-ne-poluchitsya-22938311.html

Мирзиёев: захватывать землю больше не получится

Мирзиёев: захватывать землю больше не получится

Когда усилят контроль за использованием земельных участков, и как граждане смогут сообщать в прокуратуру о захвате земли? Ответы - в обзоре.

2022-02-24T11:20+0500

2022-02-24T11:20+0500

2022-02-24T11:24+0500

экономика

шавкат мирзиёев

земля

генеральная прокуратура узбекистана

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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. С 1 марта Генеральная прокуратура и Агентство по кадастру будут принимать фото- и видеоматериалы о захвате и незаконном использовании земельных участков, направленные населением и органами самоуправления граждан. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о принятии мер, которые помогут государству эффективнее контролировать использование земельных участков. Для этого необходимо внедрить единую систему контроля и усилить взаимодействие компетентных органов через использование цифровых технологий.С этой целью президент возложил на органы прокуратуры дополнительные задачи:Эти запросы будут рассматривать в течение 5 рабочих дней, по итогам предоставят информация о наличии либо отсутствии разрешительных документов начатого строительства зданий и сооружений.Появилось управление по предупреждению хищений земельных ресурсов в составе Генеральной прокуратуры, в прокуратурах Республики Каракалпакстан, областях и Ташкенте.Образовали также отдел по борьбе с хищениями земельных ресурсов в структуре МВД.Кроме того, отдельно ведется карта сведений о совершенных преступлениях, связанных с земельными участками, в системе Е-YER NAZORAT по ведению мониторинга земельных правонарушений.В последние годы в регионах Узбекистана участились случаи несоблюдения законодательства о земле, нецелевого и неэффективного использования земельных участков, в частности строительства незаконных сооружений, а также самовольного захвата земель.Ранее кадастровое агентство совместно с "Узбеккосмос" начали использовать экспериментальный способ в выявлении нарушения земельного законодательства: самовольные застройки будут находить с помощью снимков из космоса. Постановление об этом подписал Шавкат Мирзиёев.Читайте также:Узбекистанцы смогут приватизировать землюНезаконно продали 13 домов — подробности громкого дела в Навоийской области

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шавкат мирзиёев, земля, генеральная прокуратура узбекистана