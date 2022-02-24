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https://uz.sputniknews.ru/20220224/mirziyoev-zaxvatyvat-zemlyu-bolshe-ne-poluchitsya-22938311.html
Мирзиёев: захватывать землю больше не получится
Мирзиёев: захватывать землю больше не получится
Когда усилят контроль за использованием земельных участков, и как граждане смогут сообщать в прокуратуру о захвате земли? Ответы - в обзоре.
2022-02-24T11:20+0500
2022-02-24T11:24+0500
экономика
шавкат мирзиёев
земля
генеральная прокуратура узбекистана
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ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. С 1 марта Генеральная прокуратура и Агентство по кадастру будут принимать фото- и видеоматериалы о захвате и незаконном использовании земельных участков, направленные населением и органами самоуправления граждан. Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о принятии мер, которые помогут государству эффективнее контролировать использование земельных участков. Для этого необходимо внедрить единую систему контроля и усилить взаимодействие компетентных органов через использование цифровых технологий.С этой целью президент возложил на органы прокуратуры дополнительные задачи:Эти запросы будут рассматривать в течение 5 рабочих дней, по итогам предоставят информация о наличии либо отсутствии разрешительных документов начатого строительства зданий и сооружений.Появилось управление по предупреждению хищений земельных ресурсов в составе Генеральной прокуратуры, в прокуратурах Республики Каракалпакстан, областях и Ташкенте.Образовали также отдел по борьбе с хищениями земельных ресурсов в структуре МВД.Кроме того, отдельно ведется карта сведений о совершенных преступлениях, связанных с земельными участками, в системе Е-YER NAZORAT по ведению мониторинга земельных правонарушений.В последние годы в регионах Узбекистана участились случаи несоблюдения законодательства о земле, нецелевого и неэффективного использования земельных участков, в частности строительства незаконных сооружений, а также самовольного захвата земель.Ранее кадастровое агентство совместно с "Узбеккосмос" начали использовать экспериментальный способ в выявлении нарушения земельного законодательства: самовольные застройки будут находить с помощью снимков из космоса. Постановление об этом подписал Шавкат Мирзиёев.Читайте также:Узбекистанцы смогут приватизировать землюНезаконно продали 13 домов — подробности громкого дела в Навоийской области
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шавкат мирзиёев, земля, генеральная прокуратура узбекистана

Мирзиёев: захватывать землю больше не получится

11:20 24.02.2022 (обновлено: 11:24 24.02.2022)
© Unsplash.com/ FORREST CAVALEPerson crouches down with a nandful of sand that slips through their fingers
Person crouches down with a nandful of sand that slips through their fingers - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.02.2022
© Unsplash.com/ FORREST CAVALE
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С марта усилят контроль за использованием земельных участков. О том, как граждане смогут сообщать в Генеральную прокуратуру о самовольном захвате и незаконном использовании земельных участков, читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 24 фев — Sputnik. С 1 марта Генеральная прокуратура и Агентство по кадастру будут принимать фото- и видеоматериалы о захвате и незаконном использовании земельных участков, направленные населением и органами самоуправления граждан.
Президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление о принятии мер, которые помогут государству эффективнее контролировать использование земельных участков. Для этого необходимо внедрить единую систему контроля и усилить взаимодействие компетентных органов через использование цифровых технологий.
С этой целью президент возложил на органы прокуратуры дополнительные задачи:
установить надзор за исполнением программ, связанных с выделением земельных участков, освоением и введением в сельскохозяйственный оборот новых земель;
контролировать соблюдение требований Земельного кодекса при выделении земельных участков сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения;
мониторить Единую электронную систему разработки, согласования и регистрации решений органов государственной власти на местах E-qaror, а также реагировать на решения, не соответствующие актам законодательства;
выявлять случаи самовольного захвата и незаконного использования земельных участков, а также контролировать наказание лиц, совершивших правонарушения;
формировать единую правоприменительную практику в законодательстве о земле;
контролировать использование средств Фонда развития сельского хозяйства и продовольственного обеспечения, а также внебюджетных средств, средств международных финансовых институтов и зарубежных правительственных финансовых организаций.
С 1 марта установят порядок, по которому население сможет контролировать рациональное использование и охрану земельных участков:
Генеральная прокуратура и агентство по кадастру будут принимать фото- и видеоматериалы о захвате и незаконном использовании земельных участков, направленные населением и органами самоуправления граждан;
органы самоуправления граждан и помощники хокимов районов (городов) смогут узнавать о законности начатого строительства любого здания или сооружения на их территории, направляя запросы в органы исполнительной власти на местах, органы по строительству и кадастру.
Эти запросы будут рассматривать в течение 5 рабочих дней, по итогам предоставят информация о наличии либо отсутствии разрешительных документов начатого строительства зданий и сооружений.
Появилось управление по предупреждению хищений земельных ресурсов в составе Генеральной прокуратуры, в прокуратурах Республики Каракалпакстан, областях и Ташкенте.
Образовали также отдел по борьбе с хищениями земельных ресурсов в структуре МВД.
Кроме того, отдельно ведется карта сведений о совершенных преступлениях, связанных с земельными участками, в системе Е-YER NAZORAT по ведению мониторинга земельных правонарушений.
В последние годы в регионах Узбекистана участились случаи несоблюдения законодательства о земле, нецелевого и неэффективного использования земельных участков, в частности строительства незаконных сооружений, а также самовольного захвата земель.
Ранее кадастровое агентство совместно с "Узбеккосмос" начали использовать экспериментальный способ в выявлении нарушения земельного законодательства: самовольные застройки будут находить с помощью снимков из космоса. Постановление об этом подписал Шавкат Мирзиёев.
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