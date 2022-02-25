https://uz.sputniknews.ru/20220225/s-1-marta-litsenzii-nachnut-vydavat-po-novomu-22971173.html

С 1 марта лицензии начнут выдавать по-новому

С 1 марта лицензии начнут выдавать по-новому

Подробнее о новом порядке выдачи разрешительных лицензий и документов — в обзоре.

2022-02-25T09:33+0500

2022-02-25T09:33+0500

2022-02-25T09:42+0500

общество

узбекистан

закон

документы

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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Правительство утвердило порядок лицензирования и выдачи документов разрешительного характера через специальную электронную систему.С 1 марта разрешительные и уведомительные процедуры начнут проводить через информационную систему "Лицензия". Исключение составят разрешения, выдаваемые при ведении внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы "Единое окно".Заявления о выдаче лицензий, а также об уведомлении уполномоченного принимаются через Единый портал интерактивных госуслуг.Прекращение и аннулирование лицензий и документов разрешительного характера по инициативе уполномоченных органов осуществляются исключительно в судебном порядке. Однако есть исключения: случаи неуплаты лицензиатом государственной пошлины за выдачу лицензии.Лето 2021 года в Узбекистане приняли закон в новой редакции "О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах". Sputnik собрал основные нововведения и преимущества, предусмотренные законом.Читайте также:

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