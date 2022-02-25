https://uz.sputniknews.ru/20220225/s-1-marta-litsenzii-nachnut-vydavat-po-novomu-22971173.html
С 1 марта лицензии начнут выдавать по-новому
С 1 марта лицензии начнут выдавать по-новому
Подробнее о новом порядке выдачи разрешительных лицензий и документов — в обзоре.
2022-02-25T09:33+0500
2022-02-25T09:33+0500
2022-02-25T09:42+0500
общество
узбекистан
закон
документы
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Правительство утвердило порядок лицензирования и выдачи документов разрешительного характера через специальную электронную систему.С 1 марта разрешительные и уведомительные процедуры начнут проводить через информационную систему "Лицензия". Исключение составят разрешения, выдаваемые при ведении внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы "Единое окно".Заявления о выдаче лицензий, а также об уведомлении уполномоченного принимаются через Единый портал интерактивных госуслуг.Прекращение и аннулирование лицензий и документов разрешительного характера по инициативе уполномоченных органов осуществляются исключительно в судебном порядке. Однако есть исключения: случаи неуплаты лицензиатом государственной пошлины за выдачу лицензии.Лето 2021 года в Узбекистане приняли закон в новой редакции "О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах". Sputnik собрал основные нововведения и преимущества, предусмотренные законом.Читайте также:
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узбекистан, закон, документы
С 1 марта лицензии начнут выдавать по-новому
09:33 25.02.2022 (обновлено: 09:42 25.02.2022) Подписаться на
Ранее в Узбекистане приняли закон, который сократил число действующих лицензий и документов разрешительного характера на 30%.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik.
Правительство утвердило порядок
лицензирования и выдачи документов разрешительного характера через специальную электронную систему.
С 1 марта разрешительные и уведомительные процедуры начнут проводить через информационную систему "Лицензия". Исключение составят разрешения, выдаваемые при ведении внешнеэкономической деятельности с использованием таможенной информационной системы "Единое окно".
Заявления о выдаче лицензий, а также об уведомлении уполномоченного принимаются через Единый портал интерактивных госуслуг.
Все виды разрешений, а также письма о принятии уведомлений и включении их в реестр оформляются путем проставления QR-кода.
Прекращение и аннулирование лицензий и документов разрешительного характера по инициативе уполномоченных органов осуществляются исключительно в судебном порядке.
Однако есть исключения: случаи неуплаты лицензиатом государственной пошлины за выдачу лицензии.
Лето 2021 года в Узбекистане приняли закон в новой редакции "О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах".
Sputnik собрал
основные нововведения и преимущества, предусмотренные законом.