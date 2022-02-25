https://uz.sputniknews.ru/20220225/v-tashkente-zakryli-most-veduschiy-ot-sergeli-k-kuylyuku--karta-22968359.html

В Ташкенте закрыли мост, ведущий от Сергели к Куйлюку — карта

В Ташкенте закрыли мост, ведущий от Сергели к Куйлюку — карта

На какой срок закроют этот участок пути, пока неизвестно.

2022-02-25T08:21+0500

2022-02-25T08:21+0500

2022-02-25T08:55+0500

общество

ташкент

мост

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0a/18260922_0:366:2849:1969_1920x0_80_0_0_b39861f4c6a9bb10d1644ad9c4e43a30.jpg

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Мост на ТКАД, ведущий от Сергелийского района к массиву "Куйлюк", будет закрыт для движения автомобилей.На какой срок, пока неизвестно. В столичном хокимияте отметили, что участок пути ограничен в связи с проведением реконструкции.Движение транспорта будет осуществляться по новому путепроводу "Сергели — Куйлик", который выходит на улицу Кипчок.Ранее автомобилистов предупредили о временном ограничении движения по улице Бобура из-за строительства велодорожки. По проекту, велодорожка появится от пересечения улиц Ислама Каримова и Бабура до пересечения улиц Бабура и Нукусской. Посреди проезжей части будут утроены зеленые зоны, укрепленные бордюрами.Читайте также:

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ташкент, мост