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В Ташкенте закрыли мост, ведущий от Сергели к Куйлюку — карта
В Ташкенте закрыли мост, ведущий от Сергели к Куйлюку — карта
На какой срок закроют этот участок пути, пока неизвестно.
2022-02-25T08:21+0500
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общество
ташкент
мост
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Мост на ТКАД, ведущий от Сергелийского района к массиву "Куйлюк", будет закрыт для движения автомобилей.На какой срок, пока неизвестно. В столичном хокимияте отметили, что участок пути ограничен в связи с проведением реконструкции.Движение транспорта будет осуществляться по новому путепроводу "Сергели — Куйлик", который выходит на улицу Кипчок.Ранее автомобилистов предупредили о временном ограничении движения по улице Бобура из-за строительства велодорожки. По проекту, велодорожка появится от пересечения улиц Ислама Каримова и Бабура до пересечения улиц Бабура и Нукусской. Посреди проезжей части будут утроены зеленые зоны, укрепленные бордюрами.Читайте также:
ташкент
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ташкент, мост

В Ташкенте закрыли мост, ведущий от Сергели к Куйлюку — карта

08:21 25.02.2022 (обновлено: 08:55 25.02.2022)
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРемонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Григорий Сысоев
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В администрации города извинились за доставленные неудобства перед автомобилистами и местными жителями.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Мост на ТКАД, ведущий от Сергелийского района к массиву "Куйлюк", будет закрыт для движения автомобилей.
На какой срок, пока неизвестно.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаМост, ведущий от Сергели к Куйлюку, закрыт до неопределенного времени
Мост, ведущий от Сергели к Куйлюку, закрыт до неопределенного времени - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2022
Мост, ведущий от Сергели к Куйлюку, закрыт до неопределенного времени
© Пресс-служба хокимията Ташкента
В столичном хокимияте отметили, что участок пути ограничен в связи с проведением реконструкции.
"Работы начнутся 25 февраля и продолжатся до завершения реконструкции", — говорится в сообщении администрации.
Движение транспорта будет осуществляться по новому путепроводу "Сергели — Куйлик", который выходит на улицу Кипчок.
Ранее автомобилистов предупредили о временном ограничении движения по улице Бобура из-за строительства велодорожки.
По проекту, велодорожка появится от пересечения улиц Ислама Каримова и Бабура до пересечения улиц Бабура и Нукусской. Посреди проезжей части будут утроены зеленые зоны, укрепленные бордюрами.
© Фото: Пресс-служба хокимията ТашкентаНа улице Бабура начато строительство велодорожки
На улице Бабура начато строительство велодорожки - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.02.2022
На улице Бабура начато строительство велодорожки
© Фото: Пресс-служба хокимията Ташкента
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