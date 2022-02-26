https://uz.sputniknews.ru/20220226/v-tashkentskom-filiale-vgik-proshel-master-klass-prodyusera-iz-kazaxstana-22995368.html

В Ташкентском филиале ВГИК прошел мастер-класс продюсера из Казахстана

В Ташкентском филиале ВГИК прошел мастер-класс продюсера из Казахстана

Эксперт является директором киностудии Satti Media, продюсером ведущего телеканала Qazaqstan, а также продюсером дистрибуции австралийской кинотелекомпании Silk TV.

2022-02-26T12:52+0500

2022-02-26T12:52+0500

2022-02-26T12:58+0500

культура

кино

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ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. В Ташкентском филиале ВГИК состоялся мастер-класс казахского продюсера Шолпан Батырбаевой, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии.По данным киноагентства, Батырбаева является директором киностудии Satti Media, продюсером ведущего телеканала Qazaqstan, а также продюсером дистрибуции австралийской кинотелекомпании Silk TV. Посол России встретился со студентами МГИМО — о чем говорил дипломат с будущими коллегами >>Отмечается, что в рамках мастер-класса эксперт рассказала об особенностях производства казахстанских телесериалов, аудитории, дистрибуции, а также поделилась интересными случаями из жизни киностудии.Ранее в Ташкентском филиале ВГИК прошел мастер-класс известного российского кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Участниками мероприятия стали студенты филиала, представители молодежи и СМИ.Читайте также:Первый зарубежный филиал ВГИКа открылся в Ташкенте — фото с церемонии >>Филиал ВГИКа открывается в Ташкенте: главное о правилах обучения >>

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