https://uz.sputniknews.ru/20220227/statistika-covid-19-tendentsiya-soxranyaetsya-23005992.html
Статистика COVID-19: тенденция сохраняется
Статистика COVID-19: тенденция сохраняется
Число новых случаев коронавируса в Узбекистане продолжает снижаться
2022-02-27T13:42+0500
2022-02-27T13:42+0500
2022-02-27T13:42+0500
общество
коронавирус covid-19
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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Статистика по коронавирусу в Узбекистане продолжает падать. За последние сутки выявлено 125 новых случаев заражения, что на 15 случаев меньше, чем накануне, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.Общее число зараженных составило 136 299 человек. Наибольшее число зараженных – 74 человека – выявлено в Ташкенте и области.Три человека скончалось. Вылечилось от заболевания 548 человек, процент выздоровления составил 98%.Между тем, число вакцинированных в Узбекистане превысило 21,5 млн человек. С начала распространения коронавируса было импортировано и произведено в Узбекистане 53 млн 700 тысяч доз вакцин семи типов для вакцинации населения. Из них использовано 45 млн доз.В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:C 17 ноября прошлого года в Узбекистане разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>
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коронавирус covid-19
Статистика COVID-19: тенденция сохраняется
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Число новых случаев коронавируса в Узбекистане продолжает снижаться.
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik.
Статистика по коронавирусу в Узбекистане продолжает падать. За последние сутки выявлено 125 новых случаев заражения, что на 15 случаев меньше, чем накануне, сообщает пресс-служба
Министерства здравоохранения страны.
Общее число зараженных составило 136 299 человек. Наибольшее число зараженных – 74 человека – выявлено в Ташкенте и области.
Три человека скончалось. Вылечилось от заболевания 548 человек, процент выздоровления составил 98%.
Между тем, число вакцинированных в Узбекистане превысило 21,5 млн человек. С начала распространения коронавируса было импортировано и произведено в Узбекистане 53 млн 700 тысяч доз вакцин семи типов для вакцинации населения. Из них использовано 45 млн доз.
В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:
узбекско-китайская ZF-UZ-VAC 2001;
российские "Спутником V" и "Спутник Лайт"
шведско-британская AstraZeneca;
американо-немецкая Pfizer/BioNTech;
C 17 ноября прошлого года в Узбекистане разрешена
добровольная ревакцинация от COVID-19.