https://uz.sputniknews.ru/20220227/statistika-covid-19-tendentsiya-soxranyaetsya-23005992.html

Статистика COVID-19: тенденция сохраняется

Статистика COVID-19: тенденция сохраняется

Число новых случаев коронавируса в Узбекистане продолжает снижаться

2022-02-27T13:42+0500

2022-02-27T13:42+0500

2022-02-27T13:42+0500

общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/01/1f/22458613_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_193d16ce1ebd840ada3a01785b9b2744.jpg

ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. Статистика по коронавирусу в Узбекистане продолжает падать. За последние сутки выявлено 125 новых случаев заражения, что на 15 случаев меньше, чем накануне, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.Общее число зараженных составило 136 299 человек. Наибольшее число зараженных – 74 человека – выявлено в Ташкенте и области.Три человека скончалось. Вылечилось от заболевания 548 человек, процент выздоровления составил 98%.Между тем, число вакцинированных в Узбекистане превысило 21,5 млн человек. С начала распространения коронавируса было импортировано и произведено в Узбекистане 53 млн 700 тысяч доз вакцин семи типов для вакцинации населения. Из них использовано 45 млн доз.В республике массовая прививочная кампания стартовала 1 апреля 2021 года. В настоящее время для граждан доступны несколько вакцин:C 17 ноября прошлого года в Узбекистане разрешена добровольная ревакцинация от COVID-19.Читайте также:В Ташкенте невакцинированных сотрудников отстранили от работы >>Видео: станет ли "омикрон" последней волной пандемии в Узбекистане >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

коронавирус covid-19