https://uz.sputniknews.ru/20220227/vozobnovlyayutsya-reysy-tashkent-baku-23007377.html

Возобновляются рейсы Ташкент-Баку

Возобновляются рейсы Ташкент-Баку

Самолеты UzAirways будут летать в столицу Азербайджана раз в неделю.

2022-02-27T15:49+0500

2022-02-27T15:49+0500

2022-02-27T15:49+0500

общество

авиакомпания uzbekistan airways

баку

азербайджан

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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. "Узбекские авиалинии" с 8 марта возобновляют полеты из Ташкента в столицу Азербайджана, сообщает пресс-служба авиакомпании.Рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам.В настоящее время авиакомпания отменила рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар в связи с закрытием воздушного пространства в этих регионах. В четверг утром в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями России, были отменены все рейсы из ростовского аэропорта "Платов".В тот же день самолет узбекистанской авиакомпании, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.Также 24 февраля Uzbekistan Airways отменила рейсы в столицу Украины, Киев. Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов.Президент РФ Владимир Путин в четверг утром сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Читайте также: Когда Uzbekistan Airways начнет летать из Ташкента в Иркутск

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авиакомпания uzbekistan airways, баку, азербайджан