https://uz.sputniknews.ru/20220227/vozobnovlyayutsya-reysy-tashkent-baku-23007377.html
Возобновляются рейсы Ташкент-Баку
Возобновляются рейсы Ташкент-Баку
Самолеты UzAirways будут летать в столицу Азербайджана раз в неделю.
2022-02-27T15:49+0500
2022-02-27T15:49+0500
2022-02-27T15:49+0500
общество
авиакомпания uzbekistan airways
баку
азербайджан
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ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. "Узбекские авиалинии" с 8 марта возобновляют полеты из Ташкента в столицу Азербайджана, сообщает пресс-служба авиакомпании.Рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам.В настоящее время авиакомпания отменила рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар в связи с закрытием воздушного пространства в этих регионах. В четверг утром в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями России, были отменены все рейсы из ростовского аэропорта "Платов".В тот же день самолет узбекистанской авиакомпании, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.Также 24 февраля Uzbekistan Airways отменила рейсы в столицу Украины, Киев. Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов.Президент РФ Владимир Путин в четверг утром сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Читайте также: Когда Uzbekistan Airways начнет летать из Ташкента в Иркутск
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авиакомпания uzbekistan airways, баку, азербайджан
Возобновляются рейсы Ташкент-Баку
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Самолеты UzAirways будут летать в столицу Азербайджана раз в неделю.
ТАШКЕНТ, 27 фев – Sputnik. "Узбекские авиалинии" с 8 марта возобновляют полеты из Ташкента в столицу Азербайджана, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Рейсы будут выполняться один раз в неделю по вторникам.
Расписание рейсов
Ташкент – Баку: вылет в 14:40, прилет в 16:35 по местному времени
Баку – Ташкент: вылет в 17:35, прилет в 21:10 по местному времени
В настоящее время авиакомпания отменила рейсы в Ростов-на-Дону и Краснодар в связи с закрытием воздушного пространства в этих регионах. В четверг утром в связи с запретом использования южного воздушного пространства, введенным авиационными властями России, были отменены все рейсы из ростовского аэропорта "Платов".
В тот же день самолет узбекистанской авиакомпании, следовавший из Намангана в российский Краснодар, развернулся
, не завершив полет. Лайнер направился обратно в аэропорт вылета из-за закрытия воздушного пространства над Ростовской областью.
Также 24 февраля Uzbekistan Airways отменила
рейсы в столицу Украины, Киев. Отмена рейсов произошла в связи с закрытием воздушного пространства Украины для полетов гражданских воздушных судов.
Президент РФ Владимир Путин в четверг утром сообщил о решении начать специальную военную операцию в Донбассе. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Он добавил, что "в связи с этим, в соответствии со статьей 51, часть 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным Собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции".
Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Путин призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.