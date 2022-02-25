https://uz.sputniknews.ru/20220225/kogda-uzbekistan-airways-nachnet-letat-iz-tashkenta-v-irkutsk-22983579.html
Когда Uzbekistan Airways начнет летать из Ташкента в Иркутск
Когда Uzbekistan Airways начнет летать из Ташкента в Иркутск
По какому графику Uzbekistan Airways будет летать из Ташкента в Иркутск, читайте в материале.
2022-02-25T15:22+0500
2022-02-25T15:22+0500
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общество
авиакомпания uzbekistan airways
ташкент
иркутск
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ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways запускает еженедельный рейс из Ташкента в Иркутск. Самолеты начнут летать с 7 марта. Сначала полеты будут осуществляться раз в неделю — по понедельникам. Стоимость билетов на этот рейс Uzbekistan Airways будет начинаться от 184 долларов.Ранее Uzbekistan Airways отменила рейсы в два российский города — Ростов-на-Дону и Краснодар. Решение было принято в связи с временным приостановлением работы международных аэропортов в этих городах.До пандемии коронавируса UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.В конце 2021 года количество рейсов между узбекскими и российскими городами после локдауна выросло до 22 в неделю.Российская S7 Airlines запускает рейсы между Екатеринбургом и Ферганой >>В пресс-службе UzAirways сообщали корреспонденту Sputnik, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways.Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.Читайте также:
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авиакомпания uzbekistan airways, ташкент, иркутск
Когда Uzbekistan Airways начнет летать из Ташкента в Иркутск
15:22 25.02.2022 (обновлено: 15:23 25.02.2022) Подписаться на
Сначала полеты будут осуществляться раз в неделю. Подробнее о графике рейсов и стоимости авиабилетов — в материале.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Авиакомпания Uzbekistan Airways запускает еженедельный рейс из Ташкента в Иркутск.
Самолеты начнут летать с 7 марта.
"С 7 марта 2022 года в связи с увеличением спроса среди пассажиров АО Uzbekistan Airways вводит авиарейсы по направлению Ташкент – Иркутск – Ташкент", — сообщил авиаперевозчик.
Сначала полеты будут осуществляться раз в неделю — по понедельникам. Стоимость билетов на этот рейс Uzbekistan Airways будет начинаться от 184 долларов.
Ранее Uzbekistan Airways отменила рейсы
в два российский города — Ростов-на-Дону и Краснодар. Решение было принято в связи с временным приостановлением работы международных аэропортов в этих городах.
До пандемии коронавируса UzAirways выполняла еженедельно 87 рейсов в города России, российские авиакомпании — 97 рейсов в города Узбекистана.
В конце 2021 года количество рейсов между узбекскими и российскими городами после локдауна выросло до 22 в неделю.
В пресс-службе UzAirways сообщали корреспонденту Sputnik
, что полеты из Узбекистана в российские города являются наиболее востребованными в маршрутной сетке UzAirways.
Среди наиболее популярных — рейсы из Ташкента в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар.
В прошлом году авиакомпания перевела все свои московские рейсы в аэропорт Домодедово. Это способствовало увеличению объемов трансферных пассажиров из городов Узбекистана через Москву в города России.