https://uz.sputniknews.ru/20220228/v-moskovskix-aeroportax-zaderjali-ili-otmenili-bolee-180-reysov-23019921.html

В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов

В московских аэропортах задержали или отменили более 180 рейсов

Всего их более 180. О задержках и отменах рейсов в московских аэропортах и о высказывании Рогозина - в материале.

2022-02-28T12:20+0500

2022-02-28T12:20+0500

2022-02-28T12:28+0500

россия

аэропорт

рейсы

дмитрий рогозин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/1c/23020983_0:312:3085:2047_1920x0_80_0_0_cbd98530dfa2752fa5ff5c8fe073fad3.jpg

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Утром в понедельник в московских аэропортах более 180 рейсов задержали или отменили. Отмены или задержки рейсов произошли во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписание".Сегодня по данным на восемь утра по московскому времени во "Внуково" 6 рейсов задержали, 43 отменили, в "Домодедово" 9 рейсов задержали, 14 отменили, в "Шереметьево" 14 рейсов задержали, 100 отменили.До этого глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что Европейский союз фактически арестовал парк самолетов российских авиакомпаний, которые не успели покинуть страны Евросоюза.Ранее главы МИД ЕС решили для самолетов из России закрыть свое воздушное пространство. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также ранее сообщил о готовящемся отключении от SWIFT ряда российских банков.В четверг, 24 февраля, в пресс-службе Росавиация заявили, что из-за напряженной ситуации на Украине полеты в ряд аэропортов на юге России ограничены. Свою работу приостановили аэропорты Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя, Элисты, Ставрополя, Белгорода.Утром в четверг российский президент Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции России по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он сказал, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.Читайте также:Евросоюз закрывает воздушное пространство для российских самолетовПереговоры России и Украины: когда и где пройдут

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аэропорт, рейсы, дмитрий рогозин